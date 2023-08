Euro drożało o ponad 0,8 proc., do blisko 4,46 zł. Dolar amerykański umacniał się o ponad 1,4 proc., do 4,07 zł. Cena franka szwajcarskiego zwyżkowała o ok. 1 proc., do ponad 4,65 zł.

We wtorek rano euro kosztowało prawie 4,43 zł, dolar blisko 4,03 zł, a frank szwajcarski 4,61 zł.