"Rząd ma instrumenty, które okazały się skuteczne już w 2022 r. w próbie utrzymania optymalnego kursu walutowego" – powiedział w środę Borys w wywiadzie dla Bloomberga. Jak zaznaczył, "płynność złotego już spadła, co powinno ustabilizować złotego".

Optymalny kurs złotego

Komentując ostatnie obniżki stóp procentowych, prezes PFR, który jak zaznacza Bloomberg jest również doradcą premiera Mateusza Morawieckiego, dodał, że NBP w przyszłych decyzjach powinien "brać pod uwagę wpływ na złotego".

Borys określił optymalny kurs polskiej waluty na 4,4-4,6 w stosunku do euro, gdyż "nie jest wtedy za mocny dla eksporterów, ale też nie za słaby, by wywołać presję inflacyjną".

Stopy procentowe a gra na osłabienie złotówki

Ostatnia decyzja dotycząca większej niż się spodziewana obniżki stóp procentowych "była zaskoczeniem dla rynków finansowych i dla mnie" – powiedział Borys Bloombergowi.

W październiku ubiegłego roku Polska starała się wzmocnić złotego, celowo ograniczając płynność w instrumentach pochodnych, sprawiając, że dla zagranicznych inwestorów zbyt kosztowna okazała się gra na spadek złotego – przypomina Bloomberg, powołując się na wypowiedź Borysa z tamtego okresu.

Borys kieruje Polskim Funduszem Rozwoju i odegrał kluczową rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej rządu Morawieckiego - od stworzenia reakcji kraju na pandemię Covid-19 po zorganizowanie finansowania krajowych wysiłków inwestycyjnych - zaznacza Bloomberg.

Recesja, nie-recesja

Polska gospodarka skurczyła się w drugim kwartale, co przyczyniło się do szybkiego spowolnienia inflacji z 18,4 proc. w styczniu do 10,1 proc. w zeszłym miesiącu - zauważa agencja. Borys powiedział, że ożywienie powinno zacząć nabierać tempa przed końcem roku.

"Nadal uważam, że polska gospodarka realizuje scenariusz miękkiego lądowania" - powiedział. 'Jeśli chodzi o tempo obniżek stóp procentowych, należy zachować ostrożność" - dodał Borys w rozmowie z Bloombergiem.

