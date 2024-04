Zmiany kursów walut: euro i dolar drożeją, frank szwajcarski zyskuje

Euro w środę drożało w stosunku do złotego o 0,18 proc. i ok. godz. 7.10 kosztowało prawie 4,27 zł. Dolar drożał o 0,21 proc. i ok. godz. 7 kosztował prawie 3,93 zł, zaś frank szwajcarski zyskiwał ponad 0,16 proc. i był wyceniany na 4,35 zł.

We wtorek po południu euro było wyceniane na 4,26 zł, dolar na 3,93 zł, a frank szwajcarski na 4,34 zł. (PAP)