W czwartek około 7.15 złoty tracił wobec dolara amerykańskiego o 0,05 proc. do 3,97 zł, w stosunku do euro tracił o 0,11 do 4,27 zł, a względem franka o 0,11 proc. do 4,35 zł.

Złoty w środę po popołudniu osłabiał się w stosunku do głównych walut. W środę ok. godz. 17.10 euro kosztowało prawie 4,27 zł, dolar prawie 3,97 zł, a frank szwajcarski prawie 4,35 zł.

Reklama

bk/ joz/