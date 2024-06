Kursy walut. Ile zapłacimy za euro, franka i dolara?

Złoty w poniedziałek po południu zyskał do dolara, ale tracił do euro i franka szwajcarskiego. Euro ok. godz. 18 kosztowało ponad 4,27 zł, dolar niespełna 3,93 zł a frank szwajcarski blisko 4,38 zł.