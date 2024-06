W czwartek po godz. 7.00 polska waluta umocniła się o 0,02 proc. w stosunku do dolara. Do euro osłabiła się o 0,17 proc., a w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,28 proc.

Złoty w środę po południu umocnił się względem dolara, euro i franka szwajcarskiego. Euro o godz. 16.45 kosztowało ok. 4,29 zł, dolar niespełna 3,94 zł, a frank szwajcarski blisko 4,41 zł.