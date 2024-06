Kursy walut: Złoty w piątek po południu stracił względem euro, dolara i franka

Polska waluta w piątek ok. godz. 17.00 traciła wobec dolara, wycenianego na 3,98 zł; do euro, które kosztowało 4,31 zł i do franka szwajcarskiego, wycenianego na 4,44 zł.