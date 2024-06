W środę o godz. 16.45 złoty umacniał się do głównych walut. W stosunku do euro zyskiwał 0,26 proc, do dolara 0,25 proc. Z kolei w stosunku do franka szwajcarskiego zanotowano wzrost o 0,69 proc.

We wtorek rano euro kosztowało 4,31 zł, dolar 3,96 zł a frank szwajcarski 4,44 zł.