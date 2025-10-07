Piece gazowe do likwidacji? Harmonogram zmian – krok po kroku

Od 1 stycznia 2025 roku – koniec dotacji do samodzielnych kotłów gazowych . Z programu „Czyste Powietrze” nie można już uzyskać wsparcia na zakup kotła jako jedynego źródła ogrzewania. Wyjątkiem będą tylko instalacje hybrydowe, w których gaz łączy się z odnawialnymi źródłami energii. np. pompa ciepła.

– . Z programu „Czyste Powietrze” nie można już uzyskać wsparcia na zakup kotła jako jedynego źródła ogrzewania. Wyjątkiem będą tylko instalacje hybrydowe, w których gaz łączy się z odnawialnymi źródłami energii. np. pompa ciepła. Od 2027 roku – wejście systemu ETS2 , obejmującego emisje z budynków. Oznacza to dodatkowe rachunki za korzystanie z gazu – nawet 1,2 tys. zł rocznie przy średnim poziomie emisji.

– , obejmującego emisje z budynków. Oznacza to dodatkowe rachunki za korzystanie z gazu – nawet 1,2 tys. zł rocznie przy średnim poziomie emisji. Od 2030 roku – zakaz montażu kotłów gazowych w nowych budynkach . Każdy nowo wybudowany dom będzie musiał być wyposażony w zeroemisyjne źródło ciepła.

– . Każdy nowo wybudowany dom będzie musiał być wyposażony w zeroemisyjne źródło ciepła. Do 2040 roku – całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne. Unia Europejska chce, by ogrzewanie budynków w pełni opierało się na odnawialnych źródłach energii.

„Czyste Powietrze” – ostatnia szansa na dopłaty do kotła gazowego

W Polsce program „Czyste Powietrze” sfinansował już ponad 230 tys. kotłów gazowych. Ale to koniec takiego wsparcia. Jeszcze tylko właściciele domów, którzy wymienili piece na gaz między 28 maja a 31 grudnia 2024, mogą skorzystać z dodatkowej puli 70 mln zł. Wnioski można składać do połowy października (o ile są środki) – szacuje się, że starczy ich dla ok. 3 tys. rodzin.

W 2025 z programów publicznych tj. "Czyste Powietrze" nie można już uzyskać dofinansowania na zakup kotła gazowego jako jedynego źródła ciepła. Wynika to z nowelizacji unijnej dyrektywy. Państwa członkowskie już od bieżącego roku nie mogą dofinansowywać instalacji kotłów gazowych ze środków publicznych. Wyjątkiem są systemy hybrydowe, w których gazowe źródło ciepła współpracuje z odnawialnymi źródłami energii.

Dalej można się ubiegać o dofinansowanie źródeł ciepła opartych na OZE tj. pompy ciepła, kotły na biomasę czy termomodernizację domów.

Gaz coraz droższy!

Polskie rodziny już dziś odczuwają, że gaz przestaje być tanim rozwiązaniem.

Od lipca 2024 ceny wzrosły średnio o 17%.

Od stycznia 2025 taryfy dystrybucyjne pójdą w górę o kolejne 24,7%.

To oznacza dodatkowe rachunki od kilku do nawet 30 zł miesięcznie – a do tego od 2027 dojdą opłaty z tytułu emisji CO2.

Alternatywy dla kotłów gazowych

Eksperci wskazują, że jedynym wyjściem będzie przejście na rozwiązania wspierane przez państwo i Unię:

Pompy ciepła – mimo, że dotowane, wysoki koszt inwestycji. Najbardziej efektywne w połączeniu z fotowoltaiką.

– mimo, że dotowane, wysoki koszt inwestycji. Najbardziej efektywne w połączeniu z fotowoltaiką. Ogrzewanie elektryczne – korzystne głównie z fotowoltaiką.

– korzystne głównie z fotowoltaiką. Ciepło systemowe – w miastach coraz częściej oparte na OZE.

Transformacja, która dotknie miliony Polaków

Unia Europejska wymaga, by każde państwo członkowskie do 2040 wycofało gaz z budynków. W Polsce to oznacza kosztowną transformację dla ponad 2 mln gospodarstw domowych. Eksperci ostrzegają - to nie tylko kwestia unijnych regulacji, ale także rosnących kosztów paliwa. Kotły gazowe – jeszcze niedawno promowane jako rozwiązanie ekologiczne, teraz będą stopniowo likwidowane.