Kiedy można dostać karę za wycięcie drzewa?
Nie wystarczy po prostu ściąć drzewo czy krzew, bo rośnie na naszej działce. W wielu sytuacjach potrzebne jest zezwolenie lub zgłoszenie. Jeśli usunięcie drzewa odbyło się bez wymaganej zgody, grozi kara administracyjna.
Kary dotyczą nie tylko wycinki, ale także:
- zniszczenia drzewa lub krzewu,
- uszkodzenia gałęzi lub korony w trakcie prac,
- usunięcia rośliny pomimo sprzeciwu urzędu,
- usunięcia drzewa bez wcześniejszego zgłoszenia.
Szczegółowe informacje o tym, które drzewa można wycinać bez zezwolenia, a na jakie zezwolenie nie jest potrzebne, znajdziesz w poniższym artykule.
Ile wynosi kara za wycinkę drzew bez pozwolenia?
Wysokość kary to dwukrotność opłaty, jaką należałoby ponieść przy legalnym usunięciu drzewa. Jeżeli dany gatunek zwolniony jest z obowiązku uiszczenia opłaty, urząd sam wyliczy jego hipotetyczną wartość.
Kara musi zostać uregulowana w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji administracyjnej. Brak płatności oznacza naliczanie odsetek. Warto też pamiętać, że kara przedawnia się dopiero po 5 latach – licząc od końca roku, w którym minął termin zapłaty.
Kto nakłada karę za nielegalną wycinkę?
Decyzję o nałożeniu kary wydaje odpowiedni organ administracyjny:
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w standardowych przypadkach,
- starosta – gdy wycinka dotyczy nieruchomości należącej do gminy,
- marszałek województwa – w odniesieniu do nieruchomości miast na prawach powiatu.
Jak wyliczyć karę za usunięcie drzewa bez zezwolenia?
Aby obliczyć wysokość kary, trzeba sprawdzić stawki opłat obowiązujące w danym roku. Są one publikowane w obwieszczeniu Ministra Środowiska.
Opłaty różnią się w zależności od:
- gatunku drzewa (podział na 5 grup, poniżej tabela),
- obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm – do 100 cm lub powyżej 101 cm. Jeżeli jest kilka pni to obwód najgrubszego pnia plus połowę obwodów pozostałych.
- Kara to zawsze podwójna wartość takiej opłaty.
Poniżej tabela, która jest niezbędna do wyliczenia kary. Obwód pnia i mnoży się razy stawkę z rozporządzenia Ministra Środowiska i to wszystko jeszcze razy dwa.
Przykład: Dla brzozy, która należy do drugiej grupy stawek opłat, za każdy centymetr obwodu pnia do 100 cm nalicza się 25 zł, a powyżej 100 cm – 30 zł. Kara stanowi dwukrotność tej opłaty. Przykładowo, za nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm kara wyniesie 4000 zł (2 x 80 cm x 25 zł). Jak widzimy w poniższej tabeli, dla brzozy stawka wynosi 25 złotych, jeśli obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm. Za wycięcie dębu, który należy do 3 grupy stawek, o obwodzie pnia powyżej 110 cm zapłacilibyśmy 15 400 zł kary (2 x 110 x 70 zł).
|Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm
|Grupa stawek 1
|Grupa stawek 2
|Grupa stawek 3
|Grupa stawek 4
|5
|kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba
|brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła - z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi
|ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb - z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna
|cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni
|rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1-4
|Obwód pnia na wysokości 130 cm do 100 cm
|12 zł
|25 zł
|55 zł
|170 zł
|25 zł
|Obwód pnia na wysokości 130 cm od 101 cm
|15 zł
|30 zł
|70 zł
|210 zł
|30 zł