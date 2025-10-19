- Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia?
- Tablica średniego dalszego trwania życia GUS 2025 – co warto wiedzieć?
- Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku?
- Jak i gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?
- Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury – co zawiera?
Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia?
Polski system emerytalny wylicza świadczenia na podstawie zgromadzonych składek i prognozy dalszego trwania życia emeryta. Im krótszy przewidywany czas życia, tym wyższa kwota comiesięcznej emerytury – zgromadzone środki są bowiem dzielone na mniejszą liczbę lat.
Tablica średniego dalszego trwania życia GUS 2025 – co warto wiedzieć?
GUS co roku publikuje tablice dalszego trwania życia, czyli prognozy określające, jak długo będą żyć osoby w różnym wieku. Jeśli nowe dane wskazują na krótszą długość życia niż w momencie przyznania świadczenia, ponowne przeliczenie może skutkować jego podwyższeniem. Aktualne tablice obowiązują od 1 kwietnia 2025 do 31 marca 2026 i można je znaleźć na oficjalnej stronie GUS.
Kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury w 2025 roku?
Możliwość przeliczenia emerytury dotyczy wybranych grup emerytów:
- Osób korzystających z nowych tablic GUS – jeśli wskazują one krótszy czas dalszego trwania życia, świadczenie może wzrosnąć.
- Pracujących emerytów – doliczenie nowych składek odprowadzanych po przejściu na emeryturę podnosi podstawę obliczenia świadczenia.
- Emerytów z nowymi dokumentami – np. odnalezione świadectwa pracy czy inne dowody zatrudnienia mogą zwiększyć kapitał początkowy.
- Kobiet po urlopie wychowawczym przed 1999 rokiem – uwzględnienie tego okresu w niektórych przypadkach oznacza wyższą emeryturę.
Jak i gdzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?
Wniosek można złożyć w ZUS na trzy sposoby:
- osobiście – w dowolnym oddziale ZUS,
- online – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- pocztą – wysyłając dokumenty na adres oddziału.
Do wniosku warto dołączyć zaświadczenia i dokumenty potwierdzające nowe okoliczności, które mogą zwiększyć świadczenie.
Wzór wniosku o ponowne przeliczenie emerytury – co zawiera?
ZUS udostępnia gotowe wzory wniosków dostępne w placówkach i na stronie internetowej. We wniosku powinny znaleźć się:
- dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres),
- numer świadczenia emerytalnego,
- powód złożenia wniosku (np. nowe składki, zmiana tablic GUS),
- załączniki (dokumenty potwierdzające nowe okoliczności).