Miesiąc przejścia na emeryturę decyduje o wysokości świadczenia. Wybierz ten miesiąc i odbierz emeryturę z ZUS wyższą nawet o 500 zł

Przy podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę, warto wstrzymać się z wnioskiem i poczekać na dogodniejszy moment, który może znacząco podwyższyć wysokość świadczenia.

Czerwcowa waloryzacja kapitału to klucz do wyższej emerytury

Zdecydowanie najkorzystniejszym momentem na złożenie wniosku jest miesiąc po czerwcowej waloryzacji kapitału emerytalnego. Na czym polega waloryzacja czerwcowa?

Waloryzacja ta podnosi wartość składek zgromadzonych na kontach emerytalnych w ZUS. Obejmuje ona wszystkie środki zgromadzone przez przyszłych emerytów do 31 grudnia poprzedniego roku.

Podwyższona wartość składek jest dopisywana do konta w czerwcu.

Jeśli przejdziesz na emeryturę w lipcu, twoje świadczenie zostanie obliczone na podstawie wyższej, zwaloryzowanej kwoty kapitału, co bezpośrednio przełoży się na wyższą miesięczną wypłatę.

Marcowa waloryzacja

Marcowa waloryzacja dotyczy corocznej marcowej podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych, która w 2026 roku ma wynieść około 4,9 proc. W związku z tym, minimalna emerytura wzrośnie o około 92 zł brutto, a poszczególne świadczenia będą podwyższone proporcjonalnie do tego wskaźnika.

Jak bardzo może wzrosnąć świadczenie?

Oczekiwanie do lipca może zwiększyć twoją emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie:

Przykład 1 (Kobieta 60 lat): Kapitał przed waloryzacją: 500 000 zł. Emerytura przed waloryzacją (przejście w I połowie roku): 1893 zł. Kapitał po waloryzacji (przyjmując wskaźnik 14,41%): ponad 572 000 zł. Emerytura po waloryzacji (przejście w lipcu): 2166 zł. Zysk: Ponad 270 zł więcej co miesiąc.

Przykład 2 (Mężczyzna 70 lat): Kapitał przed waloryzacją: 600 000 zł. Emerytura przed waloryzacją (przejście w I połowie roku): 3389 zł. Kapitał po waloryzacji: 686 000 zł. Emerytura po waloryzacji (przejście w lipcu): 3878 zł. Zysk: 500 zł więcej co miesiąc.

Im większa kwota kapitału zgromadzona na koncie, tym większy zysk z waloryzacji, a im starsza osoba (co przekłada się na mniejszą liczbę miesięcy statystycznego dalszego trwania życia), tym wyższe świadczenie.

Inne korzystne miesiące na przejście na emeryturę

Choć lipiec jest najlepszy ze względu na czerwcową waloryzację kapitału, osoby nabywające prawa emerytalne poza lipcem powinny rozważyć również luty. Przejście na emeryturę w lutym daje pewność, że senior od razu skorzysta z marcowej waloryzacji emerytur. Oznacza to, że już od drugiego miesiąca pobierania świadczenia (marzec) senior otrzyma podwyżkę.

Najkorzystniejsze miesiące na przejście na emeryturę - podsumowanie najważniejszych informacji

Najkorzystniejsze miesiące na przejście na emeryturę to lipiec i luty, ze względu na waloryzacje, które podwyższają świadczenie. Wniosek złożony w lipcu pozwala skorzystać z waloryzacji rocznej składek (w czerwcu), która zwiększa kapitał początkowy, oraz z waloryzacji samego świadczenia (w marcu). Luty jest korzystny, ponieważ przejście na emeryturę w tym miesiącu oznacza natychmiastowe skorzystanie z marcowej waloryzacji świadczeń.