Ledwo skończyli salwę. I oberwali dwa razy

Nagranie z ataku opublikował kanał "The Wrong Side" na Telegramie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie miał miejsce, ale wiadomo gdzie – w okolicach wsi Chłopianiki w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy (około 90 km na wschód od Czernihowa).

Źródło związane z rosyjską armią przekazało: "W trakcie działań rozpoznawczych wykryto wyrzutnię HIMARS. W momencie, gdy żołnierze ukraińscy prowadzili ostrzał obwodu briańskiego, w ich stronę zmierzały już drony (Shahed/Gerań – red.). Niewiele zabrakło, by bezzałogowce zdążyły zablokować odpalenie salwy przez wroga. Ostatecznie wyrzutnia została przechwycona i zniszczona tuż po opuszczeniu stanowiska ogniowego – już gdy poruszała się po drodze. Uderzenie pierwszego drona spowodowało pożar wyrzutni, zmuszając załogę do ucieczki. Drugi dron doprowadził do całkowitego zniszczenia systemu HIMARS".

To dopiero ósmy system HIMARS, który stracili Ukraińcy

Według bloga militarnego Oryx, który zlicza wizualnie potwierdzone straty obu stron konfliktu, dotychczas Ukraińcy stracili tylko siedem wyrzutni HIMARS – cztery zostały zniszczone, a trzy uszkodzone. Ta byłaby więc piątą zniszczoną sztuką i ósmą straconą.

Wyrzutnie HIMARS na Ukrainie

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to amerykańska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa zamontowana na lekkiej, opancerzonej ciężarówce, co zapewnia jej wyjątkową mobilność. System ten stał się kluczowym elementem obrony Ukrainy dzięki swojej precyzji oraz taktyce „strzelaj i uciekaj” – po oddaniu salwy pojazd może opuścić stanowisko w ciągu kilkudziesięciu sekund, zanim przeciwnik zdoła namierzyć miejsce startu. HIMARS operuje głównie pociskami GMLRS o zasięgu około 80 km, naprowadzanymi za pomocą GPS, co pozwala na punktowe niszczenie składów amunicji, centrów dowodzenia oraz mostów daleko za linią frontu.

Szacuje się, że Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych około 39-40 wyrzutni HIMARS (dane te obejmują zarówno jednostki dostarczone bezpośrednio z zapasów Pentagonu, jak i te zakontraktowane w ramach długofalowej pomocy USAI).