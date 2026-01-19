Polityczka lewicowej Niepokornej Francji (LFI) złożyła projekt rezolucji wzywającej do opuszczenia struktur NATO przez Francję. Podkreśla, że nie jest to nowy postulat jej ugrupowania, jednak obecna sytuacja międzynarodowa, a przede wszystkim działania administracji Donalda Trumpa, nadaje mu zupełnie nowy kontekst.

Nie chcą dalej Francji w NATO. Projekt rezolucji trafił do parlamentu

Guetté otwarcie oskarża Stany Zjednoczone o powrót do agresywnej polityki zagranicznej. Wskazuje przy tym na szereg działań Waszyngtonu, które – jej zdaniem – stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym i zasadami bezpieczeństwa zbiorowego. Wymienia m.in. ingerencję w sprawy Wenezueli, wsparcie militarne dla działań Izraela w Palestynie, groźby użycia siły wobec Grenlandii oraz bombardowania państw bez międzynarodowego mandatu.

Wiceprzewodnicząca francuskiego Zgromadzenia Narodowego zarzuca również USA otwartą ingerencję w europejskie procesy wyborcze, która ma sprzyjać partiom skrajnie prawicowym. Jej zdaniem państwo, które "uwalnia się od prawa międzynarodowego i mechanizmów bezpieczeństwa", nie powinno być dłużej traktowane jako strategiczny sojusznik.

Francja może opuścić NATO. W tle oskarżenia o politykę służącą USA

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Berliner Zeitung" Guetté krytycznie odniosła się także do żądań Białego Domu dotyczących zwiększenia wydatków obronnych państw NATO do poziomu 5 proc. PKB. Według niej takie postulaty w praktyce wzmacniają amerykański przemysł zbrojeniowy, jednocześnie ograniczając suwerenność państw europejskich.

– To nie jest polityka wspólnego bezpieczeństwa, lecz podporządkowania – ocenia posłanka, podkreślając, że obecny model funkcjonowania NATO coraz wyraźniej służy interesom USA, a nie równowadze transatlantyckiej.

Guetté zaznacza, że wyjście z NATO nie oznaczałoby wycofania Francji z życia międzynarodowego. Paryż pozostałby aktywnym uczestnikiem struktur takich jak ONZ czy OBWE, zachowując możliwość prowadzenia niezależnej polityki dyplomatycznej.

Kluczowym argumentem jest także francuski arsenał nuklearny. Zdaniem posłanki własne siły odstraszania gwarantują Francji zdolność do samodzielnej obrony terytorium i ludności, bez konieczności pozostawania w wojskowym sojuszu pod przewodnictwem USA.

Czy Francja może wyjść z NATO? Projekt rezolucji z politycznym zapleczem

Choć propozycja wyjścia z NATO budzi kontrowersje, to jest jak najbardziej realna. Lewicowa koalicja, do której należy Niepokorna Francja (LFI), stanowi obecnie największą siłę we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Co więcej, krytyka Sojuszu Północnoatlantyckiego pojawiała się we Francji także po prawej stronie sceny politycznej. W przeszłości NATO kwestionowało również Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen.