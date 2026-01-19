Kupno Grenlandii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez YouGov, 30 proc. Amerykanów poparłoby wykorzystanie państwowych pieniędzy do zakupu należącej do Danii Grenlandii przez prezydenta Donalda Trumpa, podczas gdy 70 proc. badanych byłoby temu przeciwnych.

Przejęcie siłą Grenlandii

Jedynie 14 proc. uczestników badania poparłoby wykorzystanie siły do przejęcia wyspy, podczas gdy 86 proc. jest odmiennego zdania.

Nawet Republikanie nie popierają przejęcia Grenlandii

97 proc. wyborców Demokratów jest przeciwnych wykorzystaniu siły do przejęcia Grenlandii. Tak samo 90 proc. wyborców niezależnych i 70 proc. wyborców Republikanów. 30 proc. wyborców Partii Republikańskiej poparłoby takie rozwiązanie.

Przejęcie Grenlandii siłą to koniec USA w NATO i niestabilność na świecie

Według 69 proc. badanych przejęcie Grenlandii siłą poskutkowałoby wystąpieniem przez USA z NATO. Taki sam odsetek badanych uważa, że przejęcie wyspy wywołałoby niestabilność na świecie.

54 proc. ankietowanych odpowiedziało, że dzięki przejęciu Grenlandii USA zdobyłyby dostęp do potrzebnych zasobów. 42 proc. badanych oceniło, że byłby to pokaz siły wobec Rosji i Chin.

W badaniu przeprowadzonym 14-16 stycznia wzięło udział 2523 dorosłych Amerykanów.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska