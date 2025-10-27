Funkcjonariusze policji z województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego od kilku dni rejestrują masowe zgłoszenia o nieautoryzowanych wypłatach z kont bankowych klientów. Środki z kont klientów były masowo wypłacane w bankomatach znajdujących się w dużych miastach — m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Pieniądze zniknęły z kont klientów Santandera. Policja dostała ponad 120 zgłoszeń

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował w niedzielę, że od soboty policjanci z Poznania przyjęli prawie 70 zgłoszeń o nieuprawnionych wypłatach pieniędzy z indywidualnych kont klientów Santander Bank Polska. — Na bieżąco trwa analiza napływających zawiadomień. Policjanci są w stałym kontakcie z działem bezpieczeństwa banku — powiedział.

W niedzielę także rzeczniczka KWP w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz poinformowała, że policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego od soboty otrzymali ponad 50 zgłoszeń od klientów jednego z banków, dotyczących nieuprawnionych wypłat z ich indywidualnych kont.

Najwięcej zgłoszeń policjanci przyjęli z Bydgoszczy — 51, ale też złożono zawiadomienia ze Żnina — dwa oraz Nakła nad Notecią i Aleksandrowa Kujawskiego — po jednym.

Czyszczą konta Polaków w całym kraju. Santander wydał pilny komunikat

Santander Bank Polska wydał pilne oświadczenie, w którym poinformował, że przestępcze transakcje kartami płatniczymi wykonywane były w bankomatach należących do sieci współpracującej.

"Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, wszystkie karty, które mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone. Wspólnie z operatorem urządzeń prowadzimy pogłębioną analizę źródła incydentu. Podejrzewamy, że doszło do zamontowania nakładek skanujących na bankomatach" – przekazało biuro prasowe banku.

Bank uspokaja i zapewnia, że zwróci pieniądze. Apel do klientów Santandera

Przedstawiciele banku dodali, że są w kontakcie z organami ścigania, a zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest w przygotowaniu. Santander Bank Polska zapewnia, że środki klientów są bezpieczne i zostaną zwrócone. "Bank po wykryciu transakcji oszukańczych wdrożył rozwiązania uniemożliwiające dalsze działania przestępców. Środki klientów, które zostały w ten sposób skradzione, zostaną zwrócone w poniedziałek" – poinformowano.

Bank zaapelował też do klientów, aby zwracali szczególną uwagę na wygląd bankomatów, w tym elementy, które mogą świadczyć o ingerencji osób trzecich. "Prosimy, aby każdy, kto zauważy podejrzane urządzenie lub element bankomatu, niezwłocznie zgłosił to naszej infolinii pod numerem 1 9999" – dodano.