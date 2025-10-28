Rynek pracy magazynierów w Polsce: Biedronka, Lidl i Dino w centrum rekrutacji

Największe sieci dyskontowe w Polsce – Biedronka, Lidl oraz Dino – aktywnie prowadzą rekrutację na stanowiska magazynierów, oferując łącznie niemal 80 wakatów. Ze względu na dynamiczną ekspansję i konieczność ciągłego usprawniania łańcuchów dostaw oraz rozbudowy centrów dystrybucji, praca ta ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania handlu. Jest ona jednocześnie nie mniej ważna od pracy kasjera, a statystycznie jest nawet lepiej płatna, z różnicami w wynagrodzeniu sięgającymi kilkuset złotych.

Reklama

Ogólne zarobki i zakres obowiązków magazyniera

Według danych portalu wynagrodzenia.pl, przeciętne miesięczne zarobki magazyniera kształtują się w przedziale od 5200 zł brutto (około 3800 zł netto) do 6900 zł brutto (około 5000 zł netto). Mediana, czyli wartość środkowa wynagrodzeń, wynosi 6000 zł brutto, co przekłada się na około 4400 zł "na rękę". Praca w magazynie polega na zarządzaniu, konserwacji i właściwym składowaniu towaru przeznaczonego do sprzedaży. Wśród typowych zadań wymienia się: zarządzanie zapasami, wprowadzanie usprawnień w systemie magazynowania, organizację własnej pracy, przyjmowanie oraz ilościowy i jakościowy odbiór towarów, ich składowanie i przechowywanie, a także sprawne posługiwanie się dokumentacją magazynową.

Konkretne oferty wynagrodzeń w czołowych sieciach

Biedronka

Sieć Biedronka, która w drugiej połowie października 2025 roku miała na swojej oficjalnej stronie 31 ofert pracy dla magazynierów, zachęca do podjęcia zatrudnienia, oferując na start nie mniej niż 5250 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego wraz z nagrodą za obecność, co daje około 3900 zł netto. Ponadto, sieć informuje o możliwości uzyskania miesięcznej premii, która może podnieść początkową wypłatę netto do poziomu przekraczającego 4000 zł.

Lidl

Również Lidl poszukuje pracowników do magazynu, oferując w tym samym czasie 17 wakatów, w tym dla magazynierów od recyklingu, kompletacji, wsparcia centrum dystrybucyjnego oraz operatorów wózków widłowych. Lidl daje pracownikom możliwość wyboru preferowanego obszaru pracy. Sieć proponuje na start zarobki w przedziale od 5500 zł do 6350 zł brutto (od 4100 zł do 4700 zł netto) i gwarantuje podwyżkę wpisaną bezpośrednio do pierwszej umowy o pracę.

Dino

Najwięcej, bo 38 ofert pracy dla magazynierów, zamieściło Dino. Podobnie jak konkurencja, sieć stawia na specjalizację (np. magazynier mobilny, na dziale suchym). Choć Dino nie ujawnia danych o zarobkach na swojej oficjalnej stronie, z informacji dostępnych na portalach rekrutacyjnych i relacji pracowników wynika, że początkujący magazynier może liczyć na pensję oscylującą najczęściej w przedziale 4800 zł brutto - 5100 zł brutto. Oznacza to, że wynagrodzenie "na rękę" wynosi od 3600 zł do 3800 zł, plasując się nieco powyżej minimalnej krajowej.