Prezydent podpisał projekt ustawy zmieniający zasady waloryzacji emerytur

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z seniorami w Sochaczewie, w tamtejszej Bibliotece Miejskiej, aby uroczyście podpisać i przedstawić szczegóły swojego projektu ustawy, nazwanego "Godna Emerytura". Inicjatywa ta jest odpowiedzią na jedną z obietnic wyborczych Nawrockiego dotyczących poprawy sytuacji finansowej seniorów poprzez zmiany w waloryzacji emerytur.

"Godna Emerytura". Główne założenia projektu i cel

Projekt ma na celu wprowadzenie "sprawiedliwej waloryzacji", która gwarantuje wzrost najniższych świadczeń emerytalnych o minimum 150 zł. Głowa państwa wyjaśniła, że ustawa wprowadza połączenie podejścia kwotowego i procentowego do waloryzacji. Minimalna gwarantowana waloryzacja w wysokości 150 zł ma trafić do osób, których świadczenia są na tyle niskie (poniżej 3000 zł), że waloryzacja procentowa nie jest w stanie zbliżyć się do tej kwoty. Prezydent podkreślił, że Polska w XXI wieku powinna dążyć do tego, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2000 zł, a podpisany projekt ma być krokiem w tym kierunku.

Projekt ustawy "Godna Emerytura". Argumentacja prezydenta i krytyka rządu

Karol Nawrocki argumentował, że państwo musi wspierać zarówno silnych przedsiębiorców (poprzez deregulacje), jak i tych, którzy "potrzebują interwencji", wskazując tu na osoby z niepełnosprawnościami oraz emerytów. Zaznaczył, że emeryci wnieśli ogromny wkład w sukces gospodarczy Polski. Wskazał szczególnie na osoby, które stały się "młodymi emerytami" (urodzone w pierwszej połowie lat 60.), które ciężko pracowały w okresie trudnej transformacji ustrojowej, pomagając uczynić Polskę 20. gospodarką świata. Prezydent wykorzystał okazję, by wytknąć rządowi Donalda Tuska brak realizacji obietnicy podwójnej waloryzacji emerytur, która wciąż widnieje na liście "100 konkretów" koalicji. Nawrocki zadeklarował, że jako prezydent chętnie podpisałby taką ustawę, gdyby została przedłożona.

Projekt ustawy "Godna Emerytura" a dalsze kroki i obecna waloryzacja emerytur

Po uroczystym podpisaniu przez prezydenta, projekt ustawy "Godna Emerytura" zostanie skierowany do Sejmu. Przypomniano, że obecnie minimalna emerytura wypłacana przez ZUS wynosi 1878,91 zł brutto. Waloryzacja świadczeń, zgodnie z obowiązującą ustawą, jest corocznie oparta na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emeryckich (w 2024 roku 103,6 proc.) oraz realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 roku 9,5 proc.).