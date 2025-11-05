W związku z listopadowymi świętami i dniami wolnymi od pracy, terminy wypłat dodatku do emerytury uległy niewielkim przesunięciom. Oto kluczowe daty:

1 listopada (sobota) – wypłaty powinny dotrzeć do emerytów już wcześniej, w piątek 31 października.

6 listopada (czwartek) – termin standardowy.

10 listopada (poniedziałek) – mogą wystąpić opóźnienia z powodu dnia wolnego, więc przelewy mogą trafić już w piątek, 7 listopada.

14 listopada (piątek) – wypłata dla emerytów z terminem 15 listopada.

20 listopada (czwartek) – termin standardowy.

25 listopada (wtorek) – wypłaty w terminie.

Dzięki temu seniorzy mogą spodziewać się przelewów na czas, co jest szczególnie ważne w kontekście rozliczeń i codziennych wydatków.

W tym roku ZUS wypłaci przewidywany specjalny dodatek w wysokości średnio 1017 zł, głównie kobietom. Jednak dodatek mogą otrzymać również ojcowie, którzy opiekują się dziećmi w sytuacji, gdy matka zmarła lub porzuciła rodzinę. Wśród beneficjentów są osoby, które mają minimalny wymiar emerytury i spełniają określone kryteria. Dodatkowo, od marca 2025 roku podwyższono kwotę wsparcia, co zwiększa dostępność dla większej liczby seniorów potrzebujących wsparcia finansowego.

Aby otrzymać dodatek, świadczeniobiorcy nie muszą składać odrębnych wniosków – ZUS automatycznie wysyła środki do osób spełniających kryteria. Wśród nich są m.in.:

emeryci i renciści o najniższych świadczeniach,

kobiety korzystające z dodatku w ramach programów wsparcia społecznego,

ojcowie opiekujący się dziećmi w wyjątkowych sytuacjach.

Warto zaznaczyć, że wysokość dodatku i jego dostępność mogą się różnić w zależności od indywidualnych parametrów świadczenia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające - podsumowanie najważniejszych informacji

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane także jako "Mama 4 plus", to wsparcie finansowe dla osób, które zrezygnowały z pracy lub nie podjęły jej, aby wychować co najmniej czworo dzieci. Przysługuje matkom po ukończeniu 60 lat, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, oraz ojcom po ukończeniu 65 lat, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Świadczenie ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom bez dochodów. Wysokość świadczenia jest co najmniej równa najniższej emeryturze. Świadczenie jest corocznie waloryzowane na zasadach emerytur i rent.

Wysokość dodatku nie jest stała. Jest to kwota indywidualnie obliczana przez ZUS jako wyrównanie do obowiązującego progu minimalnej emerytury. Oznacza to, że ZUS dopłaca różnicę między świadczeniem danej osoby a emeryturą minimalną, nawet jeśli ktoś nie ma żadnych własnych środków emerytalnych. Obserwuje się znaczący wzrost średniej wartości wypłacanego dodatku: w 2023 roku było to przeciętnie 740 zł, natomiast najnowsze dane z czerwca wskazują na średnią wypłatę w wysokości 1017 zł. Warto dodać, że świadczenie podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie zdrowotne, a osoba otrzymująca je ma obowiązek informować o wszelkich zmianach wpływających na prawo do tego wsparcia, jak np. podjęcie pracy czy uzyskanie innych dochodów, które mogą spowodować zakończenie wypłat.

Chociaż świadczenie jest kojarzone głównie z kobietami, mogą się o nie ubiegać również ojcowie. Według czerwcowych danych ZUS, z dodatku korzystało łącznie 59,6 tysiąca osób. Mężczyzna może otrzymać to wsparcie po osiągnięciu wieku emerytalnego (65 lat) w ściśle określonych sytuacjach:

gdy matka dzieci zmarła,

gdy matka porzuciła rodzinę.

Warunkiem jest, aby w takich okolicznościach ojciec przejął wyłączną opiekę nad dziećmi i, podobnie jak matki, nie wypracował minimalnej emerytury. Dodatek "Mama 4 plus" nie jest przyznawany automatycznie wszystkim – wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w ZUS lub KRUS. Wniosek składa się, dołączając dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, majątkową i materialną oraz numery PESEL dzieci. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastrzega również, że świadczenie może zostać wstrzymane lub odebrane. Każdy beneficjent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania ZUS o podjęciu pracy zarobkowej lub uzyskaniu prawa do innego świadczenia. Zatajenie tych faktów może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy za okres, w którym osoba posiadała inne źródła dochodu.