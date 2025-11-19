Konieczność zmiany harmonogramu wypłat emerytur i rent w grudniu 2025

Grudniowy harmonogram wypłat świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w roku 2025 ulegnie znaczącym zmianom z powodu kumulacji dni wolnych – świąt i weekendów. Ta nietypowa organizacja jest szczególnie istotna dla seniorów, dla których grudzień bywa miesiącem napięć finansowych związanych z zakupem prezentów, leków i przygotowaniami świątecznymi, a każda zmiana w terminarzu wypłat może wpłynąć na domowy budżet. ZUS wyjaśnia, że grudniowe przesunięcia nie są nową decyzją urzędników, lecz wynikają ze stałej zasady prawnej obowiązującej od lat: jeśli ustalony termin wypłaty przypada w weekend lub święto, ZUS ma obowiązek przelać pieniądze w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.

Reklama

Przyspieszone terminy wypłat emerytur i rent przed Świętami

W grudniu 2025 roku zmiany te obejmą aż cztery terminy.Świadczenia, które normalnie byłyby wypłacone 6 grudnia (sobota), zostaną przelane już 5 grudnia (piątek), a wypłata z 20 grudnia (sobota) nastąpi 19 grudnia (piątek). Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy terminu przypadającego na 25 grudnia (Boże Narodzenie). Dla seniorów z tym terminem wypłaty świadczenie trafi na ich konta 23 lub nawet 22 grudnia, idealnie przed Wigilią, co może realnie odciążyć ich budżety świąteczne.

Dwa przelewy dla wybranej grupy. Fenomen "15 emerytury"

Największe emocje i pytania budzi jednak druga wypłata w grudniu, potocznie nazywana "15. emeryturą", która trafi do wybranej grupy seniorów. Jest to w istocie styczniowa wypłata za 2026 rok, która musi zostać przyspieszona, ponieważ normalny termin – 1 stycznia (Nowy Rok) – jest świętem. W rezultacie, seniorzy z terminem wypłaty przypadającym na 1. dzień miesiąca otrzymają w grudniu 2025 roku dwa przelewy: normalną emeryturę 1 grudnia oraz drugie świadczenie (za styczeń 2026) wypłacone 31 grudnia.

Wyjaśnienie: dlaczego mówi się o 15 wypłatach w 2025 roku?