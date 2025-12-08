Zasady i kontrola abonamentu RTV

Kontrolerzy z Poczty Polskiej mają uprawnienia do weryfikacji, czy osoby posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne faktycznie uiszczają abonament RTV. Kontrola ta wymaga od pracownika Poczty Polskiej okazania odpowiedniej legitymacji służbowej na samym początku wizyty. Choć inspekcje te zdarzają się częściej w przypadku przedsiębiorstw, wizyty w prywatnych domach i mieszkaniach są rzadsze. Osoby zobowiązane do wnoszenia opłaty, które się z niej nie wywiązują, muszą liczyć się z możliwością nałożenia kary finansowej sięgającej nawet 819 złotych.

Osoby uprawnione do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV

Przepisy prawne określają szeroką grupę osób, które są zwolnione z konieczności opłacania abonamentu RTV. Do tej kategorii zaliczają się między innymi emeryci, których miesięczne świadczenie nie przekracza 50 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie to może być przyznane zarówno ze względu na wiek, jak i z uwagi na stan zdrowia lub określony status zatrudnienia. Prawo do niepłacenia abonamentu RTV przysługuje po spełnieniu co najmniej jednego z następujących warunków:

Ukończenie 75. roku życia.

Posiadanie emerytury, której kwota jest niższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia.

Zaliczenie do I grupy inwalidzkiej.

Posiadanie statusu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna.

Status weterana, który jest inwalidą wojennym lub wojskowym.

Procedura ubiegania się o zwolnienie z opłacania abonamentu RTV

Spełnienie choć jednej z wymienionych przesłanek uprawnia do złożenia wniosku o zwolnienie z opłat w placówce Poczty Polskiej. Wniosek ten musi być poświadczony i uzupełniony o dokumenty potwierdzające prawo do przyznanej ulgi. Jak podkreśla Poczta Polska, najmniej skomplikowane jest uzyskanie zwolnienia z tytułu ukończenia 75 lat. Jednak niezależnie od konkretnej przyczyny, proces zawsze wymaga wizyty na poczcie i przedstawienia dokumentów uzasadniających ulgę. Przykładowo, osoba bezrobotna musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy, natomiast emeryt pobierający świadczenie poniżej wymaganego progu musi okazać dokumenty z ZUS lub KRUS, które wskazują dokładną kwotę otrzymywanej emerytury.

Wszystko, co musisz wiedzieć o abonamencie RTV

Obowiązek uiszczania abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2025 roku dotyczy każdej osoby fizycznej i podmiotu prawnego, który posiada zarejestrowany odbiornik radiowy i/lub telewizyjny. Opłaty, zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, utrzymują się na poziomie zbliżonym do poprzednich lat.

Wysokość opłat miesięcznych za posiadanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego wynosi 8,70 zł. W przypadku posiadania odbiornika telewizyjnego (lub zarówno telewizyjnego, jak i radiowego), miesięczna opłata wynosi 27,30 zł. Opłatę należy wnosić z góry, do 25. dnia miesiąca, za który jest należna. Istnieje możliwość skorzystania ze zniżek w przypadku opłacenia abonamentu za dłuższy okres z góry. Najkorzystniejsza zniżka przysługuje przy płatności za cały rok z góry. Roczna opłata za radio ze zniżką wyniesie 94,00 zł, natomiast za telewizor lub zestaw RTV – 294,90 zł.

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV przysługuje ściśle określonym grupom osób, przy czym w większości przypadków wymaga to złożenia w placówce Poczty Polskiej stosownego oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie. Automatyczne zwolnienie, bez konieczności składania dokumentów, dotyczy osób, które ukończyły 75. rok życia. Inne kluczowe grupy zwolnione to między innymi osoby, które ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę, której wysokość nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia (limit ten w 2025 roku wynosi 4090,86 zł brutto), osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także weterani oraz osoby niesłyszące lub niewidome.

Posiadanie niezarejestrowanego odbiornika lub unikanie płatności podlega karze finansowej, która wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2025 roku oznacza to karę wynoszącą około 261 zł dla samego radia lub 819 zł w przypadku telewizora/zestawu RTV. Ważne jest, aby nowo nabyty odbiornik zarejestrować w ciągu 14 dni, a w przypadku jego zbycia lub trwałego usunięcia – dokonać formalnego wyrejestrowania, aby uniknąć naliczania dalszych opłat.

Warto również odnotować, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała już podwyżki stawek, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku – opłata za radio ma wzrosnąć do 9,50 zł, a za telewizor/RTV do 30,50 zł miesięcznie, choć nadal trwają dyskusje dotyczące ewentualnej likwidacji obecnego systemu finansowania mediów publicznych.