Centralny Port Komunikacyjny wszedł właśnie w fazę, której wielu właścicieli działek i domów obawiało się najbardziej. Wojewoda mazowiecki nadał decyzji lokalizacyjnej rygor natychmiastowej wykonalności, a to otwiera urzędowi drogę nie tylko do przyspieszenia pozwoleń na budowę, ale także do rozpoczęcia szeroko zakrojonego procesu przejmowania brakujących nieruchomości.

Reklama

Decyzja obejmuje cały pakiet inwestycyjny, czyli lotnisko, drogi oraz część kolejową. Od tej chwili formalności, które wcześniej ciągnęły się miesiącami, będą załatwiane szybciej, a urzędnicy zapowiadają, że prace przygotowawcze mogą ruszyć praktycznie z dnia na dzień.

Rusza procedura odszkodowawcza. Ponad 900 działek pod lupą

Wraz z wejściem rygoru uruchomiono proces odszkodowawczy dla właścicieli działek, którzy nie zdecydowali się sprzedać ziemi w Programie Dobrowolnych Nabyć. Łącznie w postępowaniu znalazło się 920 nieruchomości, z czego 117 to działki zabudowane, czyli domy, siedliska, gospodarstwa. Pozostałe 803 to niezabudowane tereny, które również podlegają przejęciu.

W praktyce oznacza to ponad 670 indywidualnych postępowań, do których w najbliższych dniach mieszkańcy dostaną oficjalne zawiadomienia. Wojewoda zapewnia, że każdy właściciel będzie miał swojego „opiekuna” z Urzędu Wojewódzkiego, który ma tłumaczyć procedury i pilnować terminów.

Ile pieniędzy dostaną właściciele domów i działek? Zaskakujący zapis

Najważniejszy punkt całego procesu - właściciele mogą otrzymać 85% odszkodowania w formie zaliczki, nawet jeśli planują odwołanie od decyzji. To nowość, która ma przyspieszyć cały system, a jednocześnie ułatwić mieszkańcom organizację przeprowadzki.

Warto jednak wiedzieć, że ostateczna kwota odszkodowania będzie wyliczona na podstawie operatów rzeczoznawców. Dokumenty te można kwestionować, ale czas biegnie, a według założeń Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego cały proces ma zakończyć się do 31 marca 2026. Choć urzędnicy dodają, że w praktyce procedury mogą trwać dłużej.

Opuszczenie domu? 120 dni, ale jest haczyk

Ustawa o CPK po nowelizacji daje właścicielom minimum 120 dnina opuszczenie nieruchomości od wydania decyzji o odszkodowaniu. To zabezpieczenie dla osób mieszkających w zabudowanych domach, ale mało kto zauważa drugi, jeszcze ważniejszy zapis.

Jeśli ktoś zgodzi się opuścić nieruchomość w ciągu 30 dni, może liczyć na dodatkowe 5% jej wartości. To jednak wymaga błyskawicznej decyzji i szybkiej organizacji życia na nowo.

Dlaczego ten proces rusza właśnie teraz?

Decyzja wynika z harmonogramu budowy CPK. Według aktualnego planu:

2026 – start budowy lotniska,

2031 – uzyskanie certyfikacji,

2032 – uruchomienie portu wraz z pierwszym odcinkiem KDP Warszawa–CPK–Łódź.

Nakłady do tego czasu mają wynieść aż 131,7 mld zł.

Aby dotrzymać tych terminów, teren musi być przejęty jak najszybciej, stąd rygor natychmiastowej wykonalności i przyspieszony tryb odszkodowań.