Czy niedziela 25 stycznia to niedziela handlowa, czy może obowiązuje wtedy zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? A może z uzupełnieniem zapasów trzeba będzie wstrzymać się aż do poniedziałku 26 stycznia? Tymi dylematami z pewnością nie przejmują się stali bywalcy Żabki, która pozostaje otwarta w każdą niedzielę.

Niedziela handlowa 25.01.2026. Sklepy otwarte 25 stycznia, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to moment, w którym domowe zapasy po całym tygodniu zwykle się kończą, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, na przykład w niedzielę — o ile wypada ona jako niedziela handlowa. Czy 25.01.2026 sklepy będą otwarte?

Dla tych, którzy liczą na zakupy dzisiaj, mamy dobrą wiadomość. 25 stycznia przypada niedziela handlowa, co oznacza, że większość dużych sklepów będzie otwarta. To pierwsze niedziela bez zakazu handlu w 2026 roku. Warto więc ją wykorzystać, bo kolejna taka okazja nie przytrafi się zbyt szybko.

Sklepy otwarte w niedzielę 25.01.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

W niedzielę 25 stycznia 2026 sklepy będą otwarte. W związku z tym wniedzielę handlową odwiedzić będzie można m.in. Biedronkę, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto czy Stokrotkę, a także mniejsze sklepy spożywcze, w tym te spod znaki Żabki.

Dzięki temu kupujący będą mogli wygodnie zrobić dzisiaj większe zakupy spożywcze, uzupełnić produkty codziennego użytku, takie jak artykuły chemiczne, pieczywo, nabiał, mięso, słodycze czy napoje. Duże sieci handlowe oferują w tym czasie także atrakcyjne poświąteczne promocje.

W niedzielę handlową 25.01.2026 otwarte będą także galerie handlowe, w tym centra takie jak Westfield Mokotów, Złote Tarasy, Manufaktura, Galeria Krakowska czy Galeria Wroclavia, gdzie poza supermarketami i sklepami odzieżowymi można znaleźć punkty usługowe, restauracje i kawiarnie.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku

25 stycznia to pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku. Na kolejną niedzielę bez zakazu handlu będzie trzeba trochę poczekać. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Mimo wcześniejszych zapowiedzi zmian, w 2024 roku parlament nie doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele. Również w 2025 roku temat nie wrócił na sejmową agendę. W rezultacie utrzymany zostaje dotychczasowy system, zgodnie z którym handel jest dozwolony jedynie w osiem niedziel w ciąguroku.

Jedyną istotną modyfikacją jest ustanowienie dnia wolnego w Wigilię oraz rozszerzenie katalogu niedziel handlowych o trzecią niedzielę grudnia. To rozwiązanie ma ułatwić przedświąteczne zakupy osobom przygotowującym się do Bożego Narodzenia, zwłaszcza tym, którzy odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.