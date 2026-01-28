Aktualne prognozy i sytuacja na rynku opału w 2026 roku

Sytuacja na rynku paliw stałych w 2026 roku charakteryzuje się dużą przewidywalnością, a ceny surowca utrzymują się na względnie stałym poziomie, co stanowi wyraźny kontrast względem zawirowań z ubiegłych lat. Koszt zakupu tony węgla jest obecnie ściśle uzależniony od jego parametrów technicznych oraz formy sprzedaży, przy czym najbardziej ekonomicznym wyborem pozostaje miał węglowy. Konsumenci poszukujący oszczędności powinni zwrócić uwagę na sposób pakowania towaru, ponieważ surowiec sprzedawany luzem jest zauważalnie tańszy od tego w workach, co wynika z braku dodatkowych opłat za konfekcjonowanie i przygotowanie palet. Istotnym ułatwieniem w monitorowaniu rynku jest serwis cieplo.gov.pl, który agreguje dane z ponad czterech tysięcy punktów sprzedaży w całym kraju, umożliwiając precyzyjne dopasowanie oferty do lokalizacji kupującego i zminimalizowanie kosztów logistycznych.

Reklama

Reklama

Analiza kosztów zakupu węgla na początku 2026 roku

W styczniu 2026 roku rozpiętość cenowa na polskim rynku jest znaczna i zależy przede wszystkim od frakcji oraz pochodzenia opału. Najniższe stawki za tonę miału, często sprowadzanego z kierunków takich jak Kazachstan, oscylują w granicach od 315 do 400 złotych. Znacznie wyższe wydatki czekają nabywców poszukujących grubszego sortymentu, jak orzech czy groszek, za które trzeba zapłacić od 1300 do 1800 złotych za tonę. Warto jednak analizować oferty mniejszych, lokalnych składów, gdzie ceny bywają bardziej konkurencyjne, o czym świadczą przykłady z Dolnego Śląska, gdzie wysokiej jakości groszek można nabyć już za 1150 złotych. W porównaniu do okresów kryzysowych, gdy ceny dobijały do 4000 złotych, obecna sytuacja, w której większość ofert zamyka się w kwocie 2000 złotych za tonę, jest sygnałem stabilizacji sektora energetycznego.

Oferta Polskiej Grupy Górniczej i dostępność ekogroszku. Oto ceny węgla 2026

Polska Grupa Górnicza pozostaje kluczowym graczem oferującym najbardziej atrakcyjne warunki zakupu, zapewniając dostęp zarówno do towaru masowego, jak i paczkowanego. Ekogroszek, cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem, wyceniany jest na około 1150 złotych przy zakupie luzem, natomiast wersja workowana wiąże się z dopłatą podnoszącą cenę do 1255 złotych. W ofercie znajdują się również specjalistyczne produkty niskoemisyjne, których cena może osiągać 2000 złotych za tonę. W przypadku węgla typu orzech o granulacji do 80 mm, stawki w PGG kształtują się w przedziale 1150-1400 złotych, zależnie od wartości opałowej konkretnego złoża. Najgrubszy sortyment, czyli kostka, dedykowany do tradycyjnych pieców zasypowych, kosztuje od 1150 do 1250 złotych. Elastyczność sprzedaży detalicznej w PGG pozwala również na zakup mniejszych ilości w workach, co jest rozwiązaniem praktycznym w sytuacjach awaryjnego uzupełniania zapasów w trakcie sezonu grzewczego.

Węgiel krajowy czy importowany? Porównanie jakości i opłacalności

Wybór między węglem polskim a surowcem z importu wymaga od konsumenta analizy nie tylko ceny, ale przede wszystkim wydajności energetycznej. Krajowy opał jest ceniony za przewidywalność, niską zawartość siarki i niewielką ilość popiołu, co przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie kotła i środowiska. Atutem polskiego węgla jest także pewność co do jego pochodzenia i krótka droga transportu. Z kolei węgiel importowany, choć bywa tańszy w zakupie, może charakteryzować się zmienną wilgotnością i zanieczyszczeniami, co w ostatecznym rozrachunku czyni go mniej efektywnym. Eksperci zalecają korzystanie z oficjalnych kanałów dystrybucji spółek Skarbu Państwa lub sprawdzonych, wieloletnich składów lokalnych, aby uniknąć zakupu surowca niespełniającego norm. Kluczowym parametrem przy zakupie powinna być kaloryczność, ponieważ mniejsza ilość wysokokalorycznego węgla może wygenerować więcej ciepła niż tani surowiec o niskich parametrach.

Optymalny termin zakupu opału a oszczędności sezonowe

Mimo że okres zimowy wymusza na wielu użytkownikach natychmiastowe uzupełnienie magazynów, nie jest to moment sprzyjający generowaniu oszczędności. Mechanizmy rynkowe sprawiają, że od sierpnia do grudnia ceny systematycznie rosną ze względu na szczyt popytu.Najbardziej racjonalną strategią finansową jest dokonywanie zakupów w miesiącach wiosennych i letnich. Po zakończeniu sezonu grzewczego sprzedawcy często decydują się na znaczące obniżki, sięgające nawet 300 złotych na każdej tonie, aby upłynnić stany magazynowe przed kolejnym cyklem. Planowanie zapasów z wyprzedzeniem pozwala zatem na realne obniżenie rocznych kosztów ogrzewania gospodarstwa domowego.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego