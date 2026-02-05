240 zł dostanie ponad 4 miliony Polaków!

Chodzi o uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, którzy regularnie odkładają środki przez cały rok. To oni mogą otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Jednak aby dostać premię, należy spełnić kilka warunków:

Wpłaty na konto PPK muszą wynosić co najmniej 3,5% min. wynagrodzenia w danym roku.

Oszczędzanie musi trwać nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy.

Środki na PPK muszą pochodzić zarówno z wpłat pracownika, jak i pracodawcy.

Dopłata pochodzi z Funduszu Pracy, a to oznacza, że jest finansowana przez państwo, a nie z wynagrodzenia pracownika.

Na czym polega oszczędzanie w PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania, który ma na celu zwiększenie środków Polaków na przyszłość, szczególnie chodzi o emeryturę. Program działa na zasadzie:

Pracownik wpłaca min. 2% wynagrodzenia brutto (lub mniej w przypadku niższych dochodów).

Pracodawca dokłada min. 1,5% wynagrodzenia brutto.

Państwo przyznaje wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne.

Środki zgromadzone w PPK są inwestowane, dzięki temu są pomnażanie w długim okresie.

Przypomnijmy, że autozapis dokonywany jest w okresach cyklicznych co 4 lata, termin jest jednakowy dla wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników, bez względu na ustawowy termin przystąpienia do PPK. Pierwszy autozapis miał miejsce w 2023 roku, kolejny będzie w 2027 roku.

Pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do programu, również muszą złożyć u pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Osoby po siedemdziesiątce nie mogą przystąpić do programu oszczędnościowego. Z programu można w każdej chwili zrezygnować.

Przelew nie dla wszystkich oszczędzających w PPK!

Nie wszyscy uczestnicy programu otrzymają premię od państwa. Dopłata roczna nie przysługuje osobom, które:

Nie wpłacały przez cały rok wymaganej kwoty (min. 3,5% minimalnej pensji).

Wypłaciły zgromadzone środki przed końcem roku.

Przystąpiły do PPK w trakcie roku i nie zdążyły spełnić wymogu oszczędzania przez pełne 12 miesięcy.

Korzystali z długich urlopów macierzyńskich lub długich zwolnień lekarskich i nie udało im się osiągnąć min. poziomu wpłat do PPK.

Zgodnie z przepisami, na premię roczną może liczyć każdy zatrudniony, który odkładał w PPK przynajmniej przez kilka miesięcy w roku.

Jaki przelew na powitanie?

Osoby, które dopiero dołączają do PPK, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie od państwa – tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Jest to jednorazowa premia, którą uczestnicy otrzymują po pierwszych trzech miesiącach oszczędzania, pod warunkiem że w tym czasie dokonali wymaganych wpłat.

Ilu Polaków oszczędza w PPK 2026?

Na koniec 2025 roku liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosiła ok. 4,1 miliona osób. To oznacza, że ponad 4 mln Polaków może liczyć na dopłatę roczną w 2026 roku, pod warunkiem że spełnią powyższe kryteria oszczędzania.

Czy warto oszczędzać w PPK?

PPK pozwala na stopniowe gromadzenie środków na przyszłość, a dzięki dopłatom od pracodawcy i państwa oszczędności rosną szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania pieniędzy. Decyzję o opłacalności takiego oszczędzania każdy musi podjąć sam.

W praktyce, w ostatnim roku wiele osób wypłacało pieniądze wcześniej. Wygląda to tak, że pracownik odzyskuje 100% swoich wpłat, do tego dochodzi 70% wpłat pracodawcy. Traci się wtedy wpłatę powitalną 250 zł i dopłaty roczne od państwa 240 zł, a 30% wpłat pracodawcy trafia do ZUS. Mimo to, dla wielu osób na rękę i tak zostaje więcej niż sami wpłacili. Wiele osób zastanawia się, czy czekać na premię 240 zł raz w roku, czy wypłacać środki wcześniej. To jest świadoma kalkulacja każdego uczestnika PPK.