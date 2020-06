Trzaskowski w czwartek na konferencji prasowej w stołecznym ratuszu, poświęconej przystąpieniu Warszawy do programu "EBRD Green Cities" Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podkreślił, że walka z ociepleniem klimatycznym i walka o czyste powietrze, to jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań.

Jak mówił, "absolutnym priorytetem" jego prezydentury będą: walka z ociepleniem klimatycznym i walka o czyste powietrze, neutralność klimatyczna do roku 2050, odchodzenie od węgla w gospodarstwach domowych do roku 2030, a w przypadku elektroenergetyki - do roku 2040.

"Powołam Radę Klimatyczną przy Prezydencie RP. Będę dbał również o to, żeby te zielone inwestycje weszły do każdego z miast i miasteczek" - zapowiedział Trzaskowski.

Kandydat KO podkreślił, że promować będzie również pozyskiwanie unijnych pieniędzy na cele związane z transformacją energetyczną. "Musimy zadbać o to, aby ta transformacja dotyczyła przejścia na zieloną energię, żeby pozyskiwać konkretne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji" - wskazał.

Sprawą fundamentalną - zapowiedział Trzaskowski - będzie też edukacja w sprawach ochrony środowiska i walki z ociepleniem klimatycznym. Jak zaznaczył, temat ten poruszy w czwartek na spotkaniu z przedstawicielami Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Trzaskowski przy tej okazji skrytykował rząd, uznając, że ten "odwrócił się plecami od ocieplenia klimatycznego", nie potwierdziwszy celu neutralności klimatycznej do roku 2050.

Powołanie Rady ds. Klimatu i Transformacji Energetycznej, odejście od węgla do 2040, a w ogrzewaniu domów do 2030 r., a także wprowadzenie do szkół edukacji klimatycznej, to niektóre z 21 postulatów Partii Zielonych, które Trzaskowski - jak informowała Rada Krajowa partii pod koniec maja - zgodził się poprzeć. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

