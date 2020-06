"Spółka PIT-Radwar przekazała wojsku 9 z 24 zestawów rakietowych Poprad z partii przewidzianej na 2020 rok. Docelowo na uzbrojenie Sił Zbrojnych trafi łącznie 79 Popradów. Zamówienie jest realizowane zgodne z planem" - zapewniła we wtorek na Twitterze PGZ. Spółka PIT-Radwar należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W poniedziałek siedem przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad przekazał żołnierzom 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej szef MON Mariusz Błaszczak. Poprad - podaje MON - to zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu przeznaczony do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach.

Rok temu szef MON przekazał dziewięć takich zestawów 15. Gołdapskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu. Obie jednostki, giżycka i gołdapaska działają w strukturach 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Poprady trafiły też do 8 Pułku w Koszalinie (podległego 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej) oraz do 4 Pułku w Zielonej Górze (podległego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej), a także do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.(PAP)

Autor: Krzysztof Kowalczyk

