Chyr zaznaczyła, że do zatrzymania byłego ministra transportu Sławomira Nowaka oraz dwóch innych osób doszło w poniedziałek w godzinach porannych. Zatrzymania - jak zaznaczyła - zostały przeprowadzone w związku ze sprawą dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych.

"Dzisiaj w godzinach popołudniowych planowane jest przeprowadzenie czynności procesowych z udziałem zatrzymanych osób. Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymane osoby usłyszą zarzutu, a następnie zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych" - poinformowała w poniedziałek w TVP Info Mirosława Chyr.

Dodała, że pora przesłuchania może się zmienić z uwagi na to, że obecnie trwają jeszcze czynności procesowe. Jak sprecyzowała, chodzi o przeszukania.

Chyr poinformowała również, że zostały już sporządzone postanowienia o przedstawieniu zarzutów. "Procedura wygląda w ten sposób, że po zatrzymaniu osoby, prokurator ogłasza zarzuty i przesłuchuje te osoby w charakterze podejrzanego. Następnie prokurator podejmuje decyzję co do zastosowania środków zapobiegawczych wobec osób, które wówczas wchodzą już w rolę procesową podejrzanych" - zaznaczyła.

Na pytanie o to, czy w stosunku do zatrzymanych będą skierowane do sądu wnioski o areszt tymczasowy odpowiedziała, że "jest to zdecydowanie przedwczesny etap". "Myślę, że na takie pytania będę mogła odpowiedzieć po przeprowadzeniu czynności procesowych z zatrzymanymi osobami" - wskazała.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała w poniedziałek rano o zatrzymaniu byłego ministra transportu Sławomira Nowaka oraz byłego dowódcy JW 2305 "GROM" Dariusza Zawadki. Razem z nimi zatrzymano gdańskiego biznesmena Jacka P. Wszyscy trzej są podejrzewani są o korupcję oraz działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.

Zatrzymania to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU. (PAP)

Autor: Marcin Chomiuk