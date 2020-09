Minister edukacji narodowej, który był gościem "Wiadomości" TVP był pytany, czy szkoły są gotowe do stacjonarnej nauki, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

"Mam informacje od dyrektorów, którzy przekazywali kuratorom informacje o stanie przygotowań. Wiemy, że praktycznie niemal wszystkie szkoły otworzyły się pierwszego września. Dyrektorzy przygotowali regulaminy w swoich placówkach tak, by uczniowie bezpiecznie mogli wrócić do nauki, aby nauczyciele mogli prowadzić zajęcia w klasie i spotykać się twarzą w twarz" – powiedział minister.

Szef MEN wskazał, że doświadczenia innych państw europejskich są bardzo podobne do tych, które przyjęto w Polsce. Zakładają one, jak mówił, że szkoły wracają do stacjonarnego nauczania, obowiązują w nich określone wytyczne sanitarne, a w razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem część lub wszyscy uczniowie na oznaczony czas przechodzą na naukę zdalną.

Odnosząc się do niektórych głosów, że wytyczne MEN opublikowano zbyt późno, szef MEN powiedział, że wytyczne pojawiły się miesiąc temu.

"Wytyczne nie zawierają jakiś szczególnych dodatkowych obowiązków, które nakładamy na dyrektorów, w związku z tym był to czas w zupełności wystarczający" – ocenił Piontkowski.

Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez resorty zdrowia i edukacji wraz z głównym inspektorem sanitarnym do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W szkołach obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły.

W miarę możliwości praca ma być tak organizowana by zachować dystansu między osobami przebywającymi w szkole i ograniczać gromadzenie się uczniów. Uczniowie i nauczyciele na lekcjach w klasach nie muszą mieć maseczek zasłaniających usta i nos.

We wtorek dla 4,6 mln uczniów z blisko 22 tys. szkół dla dzieci i młodzieży rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Dla około 367 tys. uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych dzwonek szkolny zabrzmiał po raz pierwszy. (PAP)

