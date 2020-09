Ministerstwo poinformowało w komunikacie, że do programu zapisało się ok. 20 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą realizować bon turystyczny.

"Cieszymy się, że zdążyliśmy z uruchomieniem Bonu Turystycznego jeszcze w czasie wakacji. Tempo było zawrotne, ale dzięki temu wiele polskich rodzin mogło spędzić ostatnie dni lata na wspólnym wypoczynku. Liczba bonów pobranych w pierwszym miesiącu jest bardzo zadowalająca. Czas na pierwsze podsumowanie przyjdzie w październiku" - wskazała cytowana w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Minister przypomniała, że bonem można także płacić jesienią, zimą, wiosną czy podczas weekendowych wyjazdów. Bedzie to można robić do marca końca 2022 r.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła, że od ponad miesiąca sprawnie realizuje zadania związane z bonem turystycznym. "Świadczenia w formie bonu są przyznawane na każde dziecko, na które przysługuje tak zwane 500 plus, czyli świadczenie wychowawcze albo dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie o pieczy zastępczej" - przypomniała.

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia br. Na platformie PUE ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej www.bonturystyczny.gov.pl oraz na www.polska.travel.

Resort rozwoju wskazał, że skutki obecnego kryzysu wywołanego koronawirusem odczuwalne są w całej branży turystycznej. Zgodnie z przewidywaniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju liczba podróży międzynarodowych może spaść w tym roku o 60 proc., a w przypadku drugiej fali pandemii nawet o 80 proc. W Polsce, sektor turystyczny odpowiada za ok. 6 proc. PKB i tworzy ponad 700 tys. miejsc pracy, a turyści zagraniczni tylko w 2019 roku zostawili w naszym kraju ponad 37 mld zł.

"Podobnie jak reszta świata, Polska zmaga się ze spadkiem ruchu turystycznego i trudną sytuacją całej branży. Turystyka międzynarodowa - zarówno przyjazdowa, jak i wyjazdowa, jest w tym roku znacznie zredukowana. Przy ograniczeniach dotyczących podróży zagranicznych realizujemy plan wsparcia lokalnej turystyki krok po kroku, z zachowaniem równowagi pomiędzy ochroną zdrowia i bezpieczeństwa Polaków a koniecznością ponownego ożywiania życia gospodarczego" - zauważyła wiceprezes POT Anna Salamończyk-Mochel.

Wiceszefowa POT liczy ponadto, że tak jak w pierwszym miesiącu obowiązywania bonu, Polacy będą chętnie korzystali także w tzw. niskim sezonie. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ je/