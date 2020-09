W środę w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu noweli tzw. ustawy covidowej, którego celem ma być wprowadzenie rozwiązania wyłączającego przestępność czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19.

"W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy w całości" - oświadczył poseł Urbaniak.

Według niego, projekt ten jak żaden inny w ciągu ostatnich 30 lat demoluje polski system prawny. "Ten projekt to raptem dwa artykuły, trzy zdania, a efekt i skutek porażający" - powiedział poseł KO.

Podkreślił, że PiS już wiosną wprowadził w atmosferze zagrożenia epidemii podobne przepisy. "Ale tamte przepisy dotyczyły tylko i wyłącznie przestępstw urzędniczych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I tak naprawdę w zakresie zakupu towarów i usług. Więc dziś ciśnie się na usta pytanie: co takiego nabroił PiS w ciągu tych kilku miesięcy, że trzeba tak rozszerzyć tę bezkarność" - zaznaczył Urbaniak.

W jego ocenie, dzisiaj, dzień po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki podjął niezgodną z prawem decyzję o tym, że wybory przeprowadzi Poczta Polska, "można powiedzieć, patrząc na to, że ta ustawa, te przepisy, będą ewentualnie działały wstecz, że są po to, aby premier Morawiecki mógł się czuć bezkarny, żeby ten projekt go uchronił".

"A co do podnoszonej kwestii wyższej konieczności ochrony życia i zdrowia, to dzisiaj we wrześniu już wiemy, że to jest absolutna fikcja" - stwierdził poseł KO. Jak mówił, "w tym czasie podpisywano dziwne umowy z podejrzanymi podmiotami i robiono to w trybie natychmiastowym, w trybie wyższej konieczności". "Co więcej pieniądze przelewano też natychmiast w trybie wyższej konieczności, ale już dostawa towarów, takiego trybu wyższej konieczności nie znała. Podpisywano umowy, gdzie terminy dostaw były kilku lub kilkunastomiesięczne. Co więcej wiemy dzisiaj, że niektóre towary do dziś nie zostały dostarczone" - zaznaczył Urbaniak.

"A kasa? Jak należy się domyślić, kasa leży na dobrze oprocentowanych lokatach i nabija kabzę handlarzom broni(...) i innym instruktorom narciarstwa" - dodał polityk.

Według Urbaniaka, "takiego demolowania prawa, niszczenia poczucia sprawiedliwości w historii wolnej Polski jeszcze nie było". "I tu trzeba podkreślić, że robi to partia, która w nazwie ma i prawo, i sprawiedliwość. Ale wy ani prawi, ani sprawiedliwi nie jesteście" - powiedział poseł KO zwracając się do polityków PiS.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zaproponowali w sierpniu posłowie PiS. O kontynuowaniu prac nad propozycją po pierwszym czytaniu zadecydowała większość sejmowej Komisji Finansów Publicznych, odrzuciwszy wcześniej m.in. wniosek klubu KO o odrzucenie projektu w całości.

Projekt zawiera przepis, iż "nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione". (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ jann/