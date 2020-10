W posiedzeniu zespołu bierze też udział m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odnosząc się w piątek w TVN24 do doniesień medialnych, że w sobotę miałaby zapaść decyzja dotycząca funkcjonowania szkół, Niedzielski powiedział, że "trudno jest w tej chwili przesądzać, jakie będą podjęte decyzje". Według ministra zdrowia, scenariusz zakładający decyzję rządu o całkowitym zamknięciu szkół jest "bardzo mało prawdopodobny". Zastrzegł jednak, że trudno jest w przesądzać, jakie decyzje zostaną w sobotę podjęte przez rząd.

W związku z nasileniem się epidemii koronawirusa od soboty cała Polska znalazła się w żółtej strefie, z wyjątkiem 32 powiatów i 6 miast, które stały się czerwoną strefą z surowszymi restrykcjami. W całym kraju w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, w komunikacji i na ulicach, trzeba nosić maseczki. Ten obowiązek nie obejmuje np. lasów i plaż.

Resort zdrowia podał w sobotę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 5 300 kolejnych osób, jest to najwyższy dzienny bilans od początku epidemii. Zmarły 53 osoby. Najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim - 816 i małopolskim - 631. Ostatniej doby wykonano ponad 28,3 tys. testów na obecność koronawirusa. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 121 638 osób. Zmarło 2 972 chorych. Wyzdrowiało 78 982 osób.

W piątek opublikowana została rządowa "Strategia walki z pandemią COVID-19. Jesień 2020. Wersja 2.0" będąca odpowiedzią na zmianę charakteru epidemii. Zwrócono w niej uwagę, że jesienią i zimą "będziemy mieli do czynienia z nałożeniem się wielu innych czynników wpływających na stan zdrowia obywateli, w tym nałożenia się na siebie COVID-19 i sezonowego wzrostu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne".

Reklama

Konsekwencją tego - podkreślono - "jest konieczność zmiany podejścia do walki z pandemią". "W związku z nabyciem większej wiedzy o biologii wirusa oraz możliwością elastycznego wykorzystania dotychczas podjętych działań organizacyjnych i infrastrukturalnych, możliwa jest zmiana podejścia do sposobu reagowania na zagrożenie związane z zakażeniem wirusem COVID-19" - zaznaczono.

W strategii zapisano m.in. włączenie POZ do systemu walki z COVID-19 w celu zwiększenie udziału POZ w opiece nad pacjentem z COVID-19. Wymieniono: zniesienie obowiązku spełnienia kryterium czterech objawów do zlecenia testu w kierunkuSARS-CoV-2 podczas teleporady; umożliwienie lekarzowi POZ skierowania pacjenta do izolacji domowej; umożliwienie lekarzowi POZ skierowania pacjenta do izolatorium, w sytuacji braku możliwości odbywania izolacji pacjenta w warunkach domowych. (PAP)

autor: Monika Zdziera

mzd/ mok/