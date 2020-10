"Porównując te środki do roku bieżącego, rzeczywisty wzrost wynosi ponad 337 mln zł i jest bezwzględnie największym odnotowanym wzrostem, jaki dotychczas się pojawił" – powiedział PAP rzecznik sanepidu.

Przypomniał też, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok na inspekcję sanitarną na 2021 rok zaplanowano 1,67 mld zł.

Pieniądze na inspekcję sanitarną sukcesywnie rosną, a pierwsze decyzje płacowe zapadły jesienią 2019 r., a więc jeszcze przed wybuchem epidemii. Wytłumaczył, że przyszłoroczny wzrost pieniędzy na środków na sanepid wynika przede wszystkim z uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej skutków decyzji z 2020 r., dotyczących podwyżek dla pracowników i dodatkowego dofinansowania realizacji zadań sanepidów bieżących w wysokości prawie 200 mln zł.

"Dzięki temu możliwe będzie zarówno zatrudnienie nowych pracowników, jak również podwyższenie wynagrodzeń osób zatrudnionych obecnie, a także realizacja niezbędnych zakupów usług i sprzętów, które będą przydatne zarówno podczas pandemii, jak i w terminie późniejszym" – dodał.

Pokreślił również, że w ciągu przyszłego roku fundusze te będą dodatkowo zwiększone, ponieważ na kolejną transzę podwyżek dla pracowników zabezpieczono pieniądze w rezerwie celowej budżetu państwa.

Rzecznik GIS, odnosząc się do wydatków stacji sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, powiedział, że w tym roku pieniądze przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z rezerw, które przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia dla pracowników i nadgodziny i zakup sprzętu i środków ochronnych, testów i odczynników do własnych laboratoriów.

"Niezależnie na wynagrodzenia wynikającego z obowiązujących aktów prawnych, stacje otrzymały w tym roku pieniądze na podwyższenie pensji średnio o 500 zł miesięcznie na etat" – zaznaczył Bondar.

Zauważył także, że GIS rozpoczął we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji proces digitalizacjia inspekcji. Przygotowano mechanizmy raportowania zakażeń oraz rozwiązań technologicznych, czyli m.in. aplikacji mobilnych, stron internetowych, intranetowych, ujednolicono standardy prowadzenia stron wojewódzkich i powiatowych inspekcji sanitarno-epidemiologicznych. Uruchomiono też całodobową infolinię (+48-22-25-00-115), która do końca października ma być podłączona do systemu, do którego dostęp mają pracownicy sanepidu.

"Spowoduje to skrócenie i uproszczenie rejestracji nowych przypadków" – wyjaśnił rzecznik.

Wyliczył, że pracownikom dostarczono już 2 tys. komputerów, a do końca października 2020 r. zostanie dostarczonych kolejnych 7 tys. i 4 tys. smartfonów. Sprzęt umożliwia – jak zaznaczył – realizowanie zadań w terenie i natychmiastowe reakcje służb sanitarnych.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

tor/ joz/