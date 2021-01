Po raz pierwszy do Polski przyleciała okrojona dostawa szczepionek od Pfizera. Rezultatem tego będzie zastopowanie podawania pierwszych dawek w grupie zero. W tej chwili zaczyna się szczepienie drugimi dawkami, szczepieni mają być też podopieczni i personel DPS-ów. Rząd pociesza się, że mniejsze dostawy mają potrwać nie dłużej niż trzy tygodnie. Później mają być zwiększone tak, by do końca kwartału UE i Polska dostały dokładnie tyle, ile pierwotnie przewidziano. – Ale na ile możemy ufać zapewnieniom, skoro jeszcze niedawno nikt nie mówił, że dostawy mogą być zmniejszane – pyta osoba z rządu. To powoduje, że polskie władze zamierzają trzymać się konserwatywnego modelu szczepień i nadal odkładać połowę dostaw na drugą dawkę.