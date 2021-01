W weekendowym wydaniu "Super Expressu" opublikowano rozmowę z ministrem obrony narodowej. Jedno z pytań dotyczyło "kontrowersji" wokół karabinków Grot. Szef MON był pytany, czy rzeczywiście jest z tą bronią problem.

"Grot to polska, sprawdzona i uniwersalna broń, która nie jest zawodna, przeszła profesjonalne testy i jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. Oczywiście, żadna – czy to krajowa, czy też zagraniczna – broń nie jest doskonała. Każda broń jest modyfikowana i dotyczy to również Grotów" – powiedział minister.

"A więc jest, jak sądzę, drugie albo i trzecie dno tego wszystkiego, co się dzieje" – ocenił. Dopytywany jakie, Błaszczak wskazał, że Ukraina jest zainteresowana pozyskaniem karabinków o standardzie NATO-wskim.

"Polska produkuje różne wersje broni strzeleckiej. W tym samym czasie ukazują się publikacje na temat karabinka Grot, które odbiły się na Ukrainie szerokim echem. Można więc postawić pytanie, czy chodzi tu o działania lobbystyczne, czy o nieodpowiedzialność dziennikarzy i polityków opozycji" - powiedział minister.