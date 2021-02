Dworczyk uczestniczył w środę w konferencji prasowej dotyczącej nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i alokacji unijnych środków dla Dolnego Śląska.

"To co chciałbym zadeklarować w imieniu wszystkich parlamentarzystów i samorządowców PiS z Dolnego Śląska, to ogólna kwota środków, na którą nasz region powinien liczyć w nowej perspektywie unijnej. Otóż chciałbym twardo powiedzieć, że naszą ambicją jest wynegocjowanie kwoty powyżej 2,2 mld euro na lata 2021-2027" - oświadczył.

Dworczyk dodał, że Dolny Śląsk ma do zrealizowania wiele "wspaniałych i bardzo potrzebnych" mieszkańcom regionu inwestycji.

"Stoją przed nami wielkie wyzwania (...) jest wiele części naszego regionu, które wymagają doinwestowania, wymagają nadrabiania strat z lat ubiegłych, kiedy środki nie płynęły na południe Dolnego Śląska, czy do tych regionów bardziej potrzebujących. Musimy dzisiaj ten czas nadrabiać, dlatego składam taką deklaracje w imieniu wszystkich parlamentarzystów, samorządowców PiS" - dodał Dworczyk.