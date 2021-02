Jak czytamy, Polacy są zadowoleni ze stopniowego znoszenia restrykcji. Z sondażu przygotowanego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” w dniach 5–6 lutego wynika, że aż 81,9 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło otwarcie hoteli, basenów, stoków narciarskich, kin, teatrów, basenów i kortów tenisowych. Pod warunkiem że będą działać w reżimie sanitarnym. Jak ogłosił we czwartek rząd, obiekty te będą działać od 12 lutego.

Dodano, że najwięcej ankietowanych przez IBRiS, bo aż ponad połowa, zadeklarowało, że ocenia taką decyzję „raczej dobrze”. Są to głównie mężczyźni po 50. roku życia, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym. Najwięcej zwolenników tego rozwiązania, bo aż 62 proc., spośród osób pracujących na zlecenie. Ci ankietowani w ostatnich wyborach oddali swój głos na PiS - podano.

"Wśród osób opowiadających się zdecydowanie za tym rozwiązaniem znalazły się przede wszystkim kobiety w wieku 18–29 lat. Aż 75 proc. zwolenników tego rozwiązania to osoby zarabiające do tysiąca złotych, co pozwala przypuszczać, że są to osoby, które pracowały dorywczo, np. przy obsłudze stoków czy w hotelach. Odmrażanie gospodarki zdecydowanie popierają zwolennicy PSL i Konfederacji" - czytamy.

Jak podano, przeciwnicy odmrażania to 11,5 proc. ankietowanych, przy czym tych zdecydowanie przeciwnych jest 5,1 proc. Są to mieszkańcy średniej wielkości miast, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. Przeciwna temu rozwiązaniu jest niemal połowa osób na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Co dziesiąta osoba z tej grupy deklaruje, że uważnie śledzi programy informacyjne. Przeciwko odmrażaniu jest niemal co trzecia osoba, która w wyborach prezydenckich poparła Roberta Biedronia - napisano.

Według sondażu IBRiS z 5–6 lutego blisko 65 proc. deklaruje, że chciałoby się zaszczepić. W dodatku te osoby mówią, że są w stanie poddać się szczepieniu kolejnymi szczepionkami zatwierdzanymi przez Europejską Agencję Leków - czytamy w "Rz".

Gazeta poinformowała, że przeciwko poddaniu się szczepieniu nowymi szczepionkami opowiedziało się 23 proc. ankietowanych. Zdecydowanie przeciwny takiemu rozwiązaniu był blisko co dziesiąty ankietowany. Zdania w tej sprawie nie miało 12,7 proc. respondentów. Najwięcej kontrowersji wzbudza szczepionka firmy AstraZeneca, która nie jest rekomendowana dla osób powyżej 60. roku życia. W Polsce będą nią szczepieni m.in. młodsi nauczyciele. Zapisy nauczycieli na szczepienia ruszyły w poniedziałek. Chęć zaszczepienia wyraziło 100 tys. pedagogów.