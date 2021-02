"Mamy teraz do czynienia z informatyzacją bardzo wielu danin. Szczególnie w przypadku podatku VAT, który jest podatkiem najbardziej wrażliwym, doświadczyliśmy znaczącego skoku technologicznego. Wciąż wdrażamy kolejne rozwiązania uszczelniające" - powiedział Sarnowski w rozmowie z ISBnews.TV.

Dzięki wykorzystywaniu przez administrację podatkową nowych rozwiązań legislacyjnych i technologicznych możliwe stało się stopniowe znoszenie czasochłonnych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku i dalsze upraszczanie oraz unowocześnianie procedur podatkowych, podkreślił.

"Przygotowujemy już listę uproszczeń na następną rundę i mamy nadzieję, że zaprezentujemy ją jeszcze w tym roku" - zapowiedział wiceminister.

Jak wskazał, większość rozwiązań tworzących SLIM VAT2 pochodzi z rozpoczętego w ub.r. cyklu cotygodniowych spotkań przedstawicieli resortu w przedsiębiorcami pod nazwą "Dialog z biznesem".

"To jest taki 'hyde park' - raz na tydzień spotykamy się z grupą od kilkunastu do kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy mogą zadawać pytania kierownictwu resortu. Często są to pytania dotyczące bieżącej polityki podatkowej, ulg, ale również dotyczące uproszczeń w prawie podatkowym - tego, co przedsiębiorców najbardziej boli, co zajmuje im najwięcej czasu. I właśnie ogromna większość z tych rozwiązań, o której dziś rozmawiamy pochodzi z 'Dialogu z biznesem'. Bardzo dobrym przykładem jest kwestia faktur, którymi mogą stać się bilety - było to zgłaszane w trakcie naszego spotkania z branżą transportową" - powiedział Sarnowski.

Wiceminister wskazał, że zgłaszanym przez przedsiębiorców problemem był kłopot z fakturami za przejazdy krótsze niż 50 km. Obecnie za fakturę VAT-owską uznaje się tylko bilety za przejazdy, jeśli dystans pokonywany na ich podstawie jest dłuższy niż 50 km. A uzyskiwanie faktur przy zakupie biletu w kiosku, w biletomacie albo kupując bilet od kierowcy jest w praktyce bardzo trudne lub nawet całkowicie niemożliwe.

"Konsekwencją jest to, że nie ma szans na odliczenie tego rodzaju wydatku, a jest to przecież wydatek służbowy. Stąd nasza propozycja: likwidujemy limit 50 km, każdy bilet bez względu na odległość, jaką przy jego pomocy pokonujemy, będzie uznawany za fakturę VAT. Co więcej - zależy nam na tym, żeby nie był on oddzielnie rejestrowany w trakcie comiesięcznego raportowania, bo tych przejazdów może być przecież bardzo dużo. Proponujemy, aby to działało tak, jak z paragonami fiskalnymi - czyli po prostu jeden raport podsumowujący dla wszystkich biletów" - tłumaczył Sarnowski.

Pakiet SLIM VAT 2 mierzy się także z problemem faktur zbiorczych. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2 możliwe będzie stosowanie ich np., gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom.

"Kluczowe znaczenie ma dla nas znoszenie formalności. Takim najprostszym i najłatwiejszym do wykorzystania rozwiązaniem jest np. usunięcie obowiązku oznaczania faktur przy ponownym ich wystawieniu lub odpowiednio przy ich zmianie, słowami 'duplikat' czy 'korekta'. Dzięki temu, że w ostatnim kwartale zeszłego roku wdrożyliśmy nową schemę raportowania, nie ma już praktycznie szans, że podatnik dwa razy odliczy podatek na podstawie tej samej faktury. Więc mnożenie dodatkowych obowiązków, wpisywanie niektórych danych na fakturach nie ma już racji bytu. I to jest jeden z obowiązków, które znosimy" - wskazał też wiceminister.

Kolejne uproszczenie ma na celu łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami.

"W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie, gdy nabywamy nieruchomość po to, żeby korzystać z niej w biznesie, który prowadzimy, często opłaca się nam zapłacić VAT, ponieważ możemy później dokonać jego odliczenia. Niestety, skorzystanie z wyboru opodatkowania nieruchomości wymaga złożenia przez dostawcę i nabywcę przed dokonaniem transakcji oświadczenia do urzędu skarbowego. To jest oczywiście kłopotliwe, szczególnie teraz, w sytuacji covidowej, dlatego postanowiliśmy wprowadzić pewne uproszczenie" - powiedział Sarnowski.

"Na czym ono będzie polegać? Tutaj znów pomaga nam informatyzacja, ponieważ zaproponowaliśmy, żeby odpowiednia adnotacja, dotycząca 'owatowania' transakcji sprzedaży nieruchomości mogła zostać zawarta w samej treści aktu notarialnego, a właśnie dzięki wdrażanym elektronizacjom procedur, informacja o opodatkowaniu transakcji trafi od notariusza do urzędu skarbowego, całkowicie bez angażowania przedsiębiorcy" - kontynuował wiceminister.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.:

* ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,

* pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług,

* uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,

* wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

"Do 1 marca trwają prekonsultacje tych rozwiązań - czekamy na informacje z rynku dotyczące tego, czy zmiany, które zaproponowaliśmy, nie powinny być zmodyfikowane, tak żeby jeszcze lepiej odpowiadały na potrzeby przedsiębiorców. Później rozpocznie się rządowy i parlamentarny etap zmian legislacyjnych. Chcemy, żeby te zmiany weszły w życie od 1 października tego roku. Możliwość płacenia z rachunku VAT-owskiego składek na KRUS wejdzie w życie w stycznia 2022 r., co jest po prostu związane z koniecznością dostosowania systemów informatycznych Kasy" - podsumował Sarnowski.

