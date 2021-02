W sobotę politycy PO zaprezentowali pakiet rozwiązań - "Receptę na kryzys". Zakłada ona m.in. czasowe obniżenie VAT-u do 5 proc. dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej, kwotę wolną od podatku 10 tys. zł i rekompensatę dwóch semestrów dla studentów, którzy stracili pracę, a chcą nadal studiować.

PO proponuje też rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od branży, handel w niedziele, kompleksowy pakiet zmian w prawie dla przedsiębiorców, a także odszkodowania dla firm zamkniętych w wyniku pandemii, natychmiastową amortyzację, poprawę jakości prawa i mniej podatków, w tym likwidację tzw. podatku Belki.

"Muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany i mam żal do kolegów z Platformy Obywatelskiej, że nie mają jakiejś inwencji twórczej, tylko tak naprawdę pokazali te rzeczy, które już dawno Koalicja Polska nie pokazała w telewizji, nie pokazała w Power Poincie, nie zrobiła historyjek obrazkowych, tylko w postaci projektów ustaw złożyła w Sejmie" - powiedział Zgorzelski w niedzielę w TVP info.

Według niego, "tak musi pracować klub parlamentarny". "Od tego są posłowie, tego od posłów oczekują obywatele, żeby nie ględzić, nie robić +baju baju dla frajerów+, że ciemny lud to kupi, jak to mówił prezes telewizji, w której akurat jesteśmy, tylko od posłów oczekuje się pracy parlamentarnej" - podkreślił poseł PSL.

Przypomniał, że klub Koalicja Polska - PSL złożył już w grudniu ubiegłego roku w Sejmie projekt uchwały, w którym mowa jest, że przez najbliższe dwa lata nie będzie nakładanych żadnych podatków lub danin. "Już w styczniu został złożony projekt ustawy o obniżeniu VAT-u do 5 proc. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który nakazuje niepobieranie od hoteli i od tych, którzy prowadzą działalność gastronomiczną, abonamentu RTV, bo przecież tam tych ludzi, którzy w hotelach mogliby telewizje oglądać, nie ma" - powiedział Zgorzelski.

Dodał, że od kilku tygodniu znajduje się w Sejmie projekt złożony przez Koalicję Polską - PSL o handlu w niedziele. "W Sejmie jest również projekt o tym, żeby L4 już od samego początku, od pierwszego dnia, było wypłacane przez ZUS, a nie przez pracodawcę" - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Na pytanie, czy w związku z tym PO podpatrzyła propozycje PSL i je przedstawiła w postaci tzw. "Recepty na kryzys", Zgorzelski odparł: "No, to tak wygląda". "Bo takie projekty ustaw są w Sejmie. Wystarczyło po nie sięgnąć i poprzeć, a po co później powtarzać?" - powiedział Zgorzelski.

Poseł PO Robert Kropiwnicki, który również był gościem programu w TVP Info odpowiedział, że jego formacja już dawno składała projekt ustawy dotyczący uwolnienia handlu w niedziele, z zachowaniem dwóch niedziel wolnych dla każdego pracownika. "Od dawna mówimy o tym, żeby wesprzeć przedsiębiorców, którzy mają zamknięte biznesy, żeby im wypłacić odszkodowania. A to Senat przyjął projekt ustawy odszkodowawczej przecież, która utknęła w Sejmie. I tam rzeczywiście jesteśmy we współpracy z PSL-em" - powiedział Kropiwnicki.

"Więc ja bym się tu nie doszukiwał, kto tydzień wcześniej, czy tydzień później coś złożył. Ważne jest, że myślimy podobnie. I mnie to bardzo cieszy, że nawet jak pracujemy równoległe w różnych gabinetach, to wnioski są bardzo podobne" - podkreślił poseł klubu KO. "Pokazuje to, że możemy wspólnie robić coś dobrego. I ja jestem bardzo zadowolony z tego" - dodał. (PAP)

autor: Edyta Roś

