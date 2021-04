Kalendarz luzowania obostrzeń w Polsce

Od 1 maja:

Jednolite zasady bezpieczeństwa w całym kraju – otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: limit – max. 50 osób

– uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: limit – max. 50 osób Sport – uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach: dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży; max. 50 proc. obłożenia obiektu

Od 4 maja:

Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea: limit 1 osoby na 15 m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

– otwarte galerie sztuki i muzea: limit 1 osoby na 15 m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe: limit 1 osoby na 15 m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

– otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe: limit 1 osoby na 15 m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób: limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach; rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

– nabożeństwa z limitem osób: limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach; rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu Edukacja – szkoły podstawowe: nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej; ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

Od 8 maja:

Hotele – otwarte dla gości: max 50 proc. obłożenia obiektu; zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

Od 15 maja:

Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obowiązku :

: Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne: działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

(na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne: działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu: max 50 proc. obłożenia; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

na świeżym powietrzu: max 50 proc. obłożenia; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 25 osób; w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

– możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 25 osób; w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej) Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych; nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich; ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

– szkoły podstawowe i średnie: nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych; nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich; ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu: max 25 proc. publiczności

Od 29 maja:

Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje: max obłożenie 50 proc. lokalu; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

– otwarte restauracje: max obłożenie 50 proc. lokalu; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 50 osób; w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

– możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii: limit do 50 osób; w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej) Kultura – otwarte kina i teatry : max obłożenie 50 proc. placówki; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

: max obłożenie 50 proc. placówki; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach : obiekty dostępne dla wszystkich; max obłożenie do 50 proc. (z widownią)

: obiekty dostępne dla wszystkich; max obłożenie do 50 proc. (z widownią) Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria: limit 1 osoby na 15m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

solaria: limit 1 osoby na 15m2; działalność w ścisłym reżimie sanitarnym Edukacja – szkoły podstawowe i średnie: nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów; ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Odmrażanie gospodarki

Dane, które otrzymujemy, dotyczące zakażeń, pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrożeniem gospodarki; to są dane, które dają pewne podstawy do ostrożnego optymizm - oświadczył w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas środowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej wskazał, że dane, które napływają, dotyczące zakażeń, "pozwalają na podjęcie decyzji związanych z odmrażaniem gospodarki".

"To są dane, które dają pewne podstawy do takiego ostrożnego optymizmu. Zapewne najgorsze jeśli chodzi o zakażenia za nami" - mówił.

Zaznaczył, że cały czas w szpitalach przebywa ok. 25 tys. osób chorych na Covid oraz że ponad 3 tys. osób "walczy o życie na łóżkach respiratorowych". "To jest cały czas bardzo groźna choroba i dlatego bardzo wiele danych, które do nas spływają, analizujemy z każdego możliwego punktu widzenia. Zakażenia to jedno, ale te największe tragedie, które dotykają ludzi, rodziny czyli zgony naszych bliskich, to jest ten aspekt, na który musimy kłaść największy nacisk, i na to kładziemy największy nacisk" - zapewnił.

"W związku z tym też od tego, jaka będzie dynamika w tych kilku podstawowych kryteriach, uzależniamy dalszy harmonogram działań" - wskazał premier.

Potrzebne dwutygodniowe tempo luzowania obostrzeń

Największe luzowania obostrzeń będą się pojawiały w odstępie dwutygodniowym; takie dwutygodniowe tempo jest to potrzebne, by obserwować efekty wprowadzanych regulacji - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Mówiąc o planowanym tempie luzowania obostrzeń podkreślił, że rząd zdecydował, "że te największe grupy poluzowania będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym".

"Mówię tu o tym, co zadzieje się w najbliższy weekend, co zadzieje się w okolicach 15 (maja), czyli połowy miesiąca i potem, co zdarzy się na koniec miesiąca, czyli kolejne kroki, które przedstawiamy w harmonogramie" - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że "to dwutygodniowe tempo jest nam potrzebne po to, by obserwować efekty wprowadzanego luzowania".

"Tak jak powiedział pan premier, musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych regulacji luzujących" - zaznaczył minister zdrowia.

"Jeżeli będziemy widzieli niebezpieczne sygnały, ale z drugiej strony też - jeśli będziemy widzieli, że tendencja do spadku się utrzymuje, to być może będziemy też podejmowali decyzje, które bądź są odważniejsze, bądź bardziej konserwatywne" - zaznaczył Niedzielski.

Podkreślił jednocześnie, że przedstawiony w środę harmonogram jest "bazowy, obowiązujący czy proponowany na cały maj".

Dostawa 10 mln dawek szczepionki w maju

W maju mamy otrzymać 10 mln dawek szczepionki; tylko uzyskując populacyjną odporność, będziemy mogli zapomnieć o koronawirusie - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki, który zachęcał też do jak najszybszego szczepienia się.

Szef rządu podkreślił, że kalendarz luzowania obostrzeń jest związany z kalendarzem szczepień.

"Powrót do normalności w zasadniczym stopniu zależy dzisiaj od tempa szczepień. To również fakt, że mamy w maju otrzymać 10 mln dawek szczepionki, łącznie, powoduje, że mogliśmy zaproponować właśnie taką, a nie inną sekwencję luzowania w poszczególnych sektorach gospodarki" - mówił.

"Tylko uzyskując populacyjną odporność przeciwko COVID-19, tylko szczepiąc się powszechnie, będziemy mogli całkowicie zapomnieć o koronawirusie" - dodał.

Premier podkreślał, że przykłady z Wielkiej Brytanii i USA pokazują, że szczepienia populacyjne przynoszą sukcesy. Jednocześnie zaznaczył, że wciąż obowiązują zasady utrzymania dystansu społecznego, noszenie maseczek i zalecenie dezynfekowania rąk. Zachęcał również do wietrzenia pomieszczeń.

"Cieszę się też, że sam mogłem skorzystać według harmonogramu wieku przygotowanego przez zespół ds. narodowego programu szczepień, ze szczepionki AstraZeneca. Uważam, że warto się szczepić, naprawdę, jak tylko ktoś już może, to jak najszybciej" - mówił Morawiecki.

"Liczę, że odpowiedzialność połączona z narodowym programem szczepień doprowadzi do tego, że za 2 tygodnie i potem 4 tygodnie będziemy mieli kolejne dobre wiadomości" - dodał.