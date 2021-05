Premier przebywa w portugalskim Porto, gdzie w piątek odbył się Szczyt Społeczny UE, a w sobotę zbiera się na nieformalnym posiedzeniu Rada Europejska.

Premier zaznaczył, że podczas rozmów w Porto wskazywał na zasadność sprawiedliwości podatkowej. "Im szybszy wzrost gospodarczy, przy sprawiedliwym systemie podatkowym, bez rajów podatkowych, tym łatwiej jest wypracować odpowiedni model społeczny" - mówił szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że Polska stawia "na szybki wzrost gospodarczy". "Do tego bardzo się przyda europejski program odbudowy, w wyniku, którego chcemy dokonać największego w historii Polski +szarpnięcia+ w programach inwestycyjnych, największego wzrostu w pogromach rozwoju inwestycji infrastrukturalnych. I to też przedmiot rozmów w Portugalii" - powiedział.

Premier przekazał, że w trakcie spotkania uzgadniane są zasady, według których to właśnie europejskie przedsiębiorstwa mają na tym skorzystać. "A ja dodam, przede wszystkim mają na tym skorzystać małe i średnie polskie przedsiębiorstwa. W taki sposób chcemy dokonać też repolonizacji całego prawa zamówień publicznych, żeby małe i średnie firmy - co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej - miały pewnego rodzaju preferencje. I to też temat, który tutaj z kilkoma premierami dyskutowałem" - powiedział.