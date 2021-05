Komentując w rozmowie z PAP poniedziałkową ratyfikację przez prezydenta Andrzeja Dudę decyzji unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE, Zagórski powiedział: "bardzo się cieszę, że ten proces się zakończył, te środki są potrzebne gospodarce europejskiej i gospodarce polskiej". Jak wskazał, są także potrzebne, żeby je skierować na zadania związane z cyfryzacją gospodarki i państwa.

Według ministra środki na cyfryzację, które popłyną do Polski z UE, to 20 proc. wszystkich środków z Funduszu Odbudowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy w ramach części grantowej, a także środki, które możliwe będą do wykorzystania dzięki następcy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz programu REACT EU.

"Łącznie z częścią pożyczkową będzie to powyżej 40 mld zł" - powiedział Zagórski. "Środki te to dalszy rozwój sieci szerokopasmowych, modernizacja e-administracji, środki na e-kompetencje, cyfryzację służby zdrowia" - wyliczał.

Według niego "bardzo duże środki trafią na cyberbezpieczeństwo, będą również środki na inwestycje w technologie przełomowe i inwestycje w firmach".

Zagórski ocenił, że dzięki tym zasobom "mamy szansę na dokonanie znaczącego postępu, jeśli chodzi o cyfryzację", m.in. przez dalszy etap budowy stabilnej, wydajnej sieci szerokopasmowej, która dla funkcjonowania państwa i gospodarki będzie miała duże znaczenie.

Odpowiadając na pytanie PAP o to, kiedy do Polski mogą trafić pierwsze unijne środki na cyfryzację, Zagórski wskazał na "fundusze w ramach inicjatywy REACT EU, one będą mogły być wykorzystywane w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy".

Środki z REACT EU - według ministra - w pierwszej kolejności wesprą cyfrowy samorząd. "Będą to środki na cyfryzację urzędów gmin i części powiatów, zarówno na zakup sprzętu, jak i szkolenia, zakup oprogramowania" - mówił.

Rozdysponowanie pieniędzy przewiduje według niego również "interwencję i szybką reakcję dotyczącą zapewnienia łączności w tych miejscowościach, w których są problemy z łącznością mobilną i przewodową".

Jak dodał Zagórski, "w ramach REACT EU będą też realizowane pierwsze projekty związane z cyberbezpieczeństwem".

Odnosząc się do wydatkowania środków z KPO minister wskazał, że w pierwszej kolejności będą one trafiały na projekty związane z rozwojem e-administracji.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok. 250 mld zł będą stanowić środki z Funduszu Odbudowy (tj. ok. 58 mld euro, w tym 24 mld euro w części grantowej, a 34 mld euro - pożyczkowej). Według zapowiedzi wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy, nasz kraj najpierw rozdysponuje całą część dotacyjną oraz jedną trzecią części pożyczkowej.(PAP)

Autorka: Małgorzata Fraser

