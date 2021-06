18. Dywizja jest pierwszoplanowym ćwiczącym tegorocznej edycji Dragona; podczas ćwiczenia dowództwo tego formowanego od 2018 r. związku taktycznego zostanie poddane sprawdzianowi.

"Rozpoczęła się faza dynamiczna ćwiczenia, odbywa się ono na wszystkich poligonach w Polsce, największa jest jednak aktywność na poligonach we wschodniej Polsce – Nowej Dębie i Orzyszu" – powiedział PAP rzecznik 18DZ. "Faza dynamiczna tzw. LIVEX, to ćwiczenie taktyczne z wojskami - najwyższa z form szkolenia w Wojsku Polskim, ale elementem ćwiczenia było również przemieszczenie wojsk w miejsca szkoleń. Ten etap jest już za nami" – dodał. Faza dynamiczna – LIVEX – potrwa od 2 do 11 czerwca, od 14 do 18 czerwca odbędzie się CPX – ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo.

Mjr Lipczyński przypomniał, że w ramach ćwiczenia dowództwo dywizji zostanie poddane certyfikacji – sprawdzeniu zdolności stanowiska dowodzenia do planowania i organizowania walki, a także do nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk i służb m.in. WOT i organizacjami proobronnymi.

"Warto podkreślić, że - jeśli nie jest to konieczne - staramy się ćwiczyć poza terenami poligonów wojskowych, wykorzystujemy infrastrukturę cywilną" – powiedział. Zaznaczył, że Dragon to nie tylko ćwiczenie wojsk - poza jednostkami podległymi Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczy w nim administracja. "Współpracujemy z centrami zarządzania kryzysowego i innymi służbami – strażą graniczną, policją, strażą pożarną, służbą więzienną" – zaznaczył.

W ćwiczeniu biorą udział żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych – Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i WOT; Dragon rozgrywa się w domenach lądowej, powietrznej, morskiej i w cyberprzestrzeni. "Najważniejsze dla nas jest zgrywanie poszczególnych pododdziałów" – zaznaczył Lipczyński.

Dragon-21 to największe z cyklicznych przedsięwzięć szkoleniowych Dowództwa Generalnego w tym roku. Dragon odbywa się co dwa lata, na przemian z ćwiczeniem Anakonda. W tegorocznej edycji bierze udział 9400 żołnierzy i 800 jednostek sprzętu.