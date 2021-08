Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, wicepremier Piotr Gliński przebywa z wizytą w województwie zachodniopomorskim.

"Obowiązkiem państwa jest wspomaganie, opieka, wspieranie - my to nazywamy fachowo zasadą pomocniczości, subsydiarności, zapisaną zresztą w polskiej konstytucji. Pomagamy tym, którzy sobie pomagają, czyli którzy są aktywni, którzy dbają o swoje rzeczy, którzy myślą o także nowoczesnym rozwoju - a nowoczesny rozwój jest także przez zabytki" – mówił Gliński w Stargardzie podczas spotkania z mieszkańcami. Tłumaczył, że dzięki zadbanym zabytkom region rozwija się turystycznie.

Wicepremier odwiedził w poniedziałek stargardzką Kolegiatę NMP Królowej Świata - jedną z najstarszych i największych gotyckich świątyń Pomorza Zachodniego. Trwa w niej "remont stulecia" – jest kompleksowo remontowana po raz pierwszy od ponad stu lat.

Środki na remont kolegiaty zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dofinansowanie unijne wyniosło ponad 17,6 mln zł, całkowity koszt remontu to 21 mln zł.

Gliński podkreślił, że omawiany był także kolejny projekt związany z remontem świątyni – chodzi m.in. o instalację wind, dzięki którym turyści mogliby z bliska zobaczyć "najwyższe gotyckie sklepienie w Polsce".

"Pieniądze, które mamy na drugą perspektywę, które wywalczyliśmy są większe i są z przeznaczeniem m.in. na pomniki historii, więc nie przewiduję tutaj problemów. To jest pomnik historii, który powinien mieć kontynuację dla tego wsparcia" – podkreślił wicepremier.

Wskazał też, że w projekcie Polskiego Ładu jest realizowana zasada zrównoważonego rozwoju "aby wszyscy w Polsce mieli równe szanse życia i równe wsparcie od państwa".

"Aby nie zmarnować tej dynamiki popandemicznej, wprowadzamy Polski Ład. I on także realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę sprawiedliwości społecznej" – mówił Gliński. Podkreślił, że środki przeznaczane na rozwój są "nieporównywalne do tego, co było".

"Polska rozwija się w tej chwili na tyle dynamicznie, że mamy naprawdę szansę funkcjonować i żyć na równi z Portugalczykami, z Włochami, z Grekami i to są szanse także dla naszych dzieci dla kolejnych pokoleń" – wskazał szef resortu kultury.

Dodał też, że budżet kultury polskiej, w tym także na zabytki, wzrósł o 40 proc. w ciągu ostatnich lat. "Nie było takiego wzrostu (…), żeby Ministerstwo Kultury mogło mieć o czterdzieści procent więcej środków w ciągu pięciu lat" – wskazał Gliński.

Podkreślił, że fundusze te przeznaczane są przede wszystkim "na instytucje lokalne", aby wspierać ich rozwój.

Europoseł Joachim Brudziński, który towarzyszy Glińskiemu w regionie dziękował wicepremierowi za wizytę i wsparcie. "Prawdziwa kultura jest dzisiaj w Stargardzie, a nie wokół tego podstarzałego rockmana, wydzierającego się na scenie, atakującego naszego wojewodę" - powiedział Brudziński, odnosząc się do słów Jerzego Owsiaka, który podczas 27. Pol'and'Rock Festivalu mówił ze sceny o rozmowie z wojewodą zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim związanej z okrzykami wznoszonymi przez rapera Łonę podczas koncertu.

Piotr Gliński odwiedzi w poniedziałek także południowy zachód województwa – Górę Czcibora w Cedyni, Siekierkowski Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach i Gozdowice, gdzie złoży kwiaty przed Pomnikiem Sapera.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka

