"Wymienię trzy liczby. To są liczby grozy. 600 procent - o tyle w ciągu roku wzrosły globalne ceny gazu. 300 procent - o tyle rok do roku wzrosła cena nawozów azotowych. Wreszcie 60 procent: o tyle od czerwca wzrosła cena pszenicy, a wiemy, że to przełoży się na ceny produktów żywnościowych już przy okazji najbliższych świąt. Zapowiadają się niestety najdroższe, najbardziej kosztowne święta Bożego Narodzenia w historii. Gwałtowna drożyzna wymaga zdecydowanych działań ze strony rządu" - podkreślił na czwartkowej konferencji prasowej w Toruniu Gowin.

Reklama

Były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy wskazał, że obecnie propozycje działań wychodzą tylko ze strony partii opozycyjnych. Wyraził nadzieję na poparcie przez PiS inicjatywy, która wyszła od lidera Polski 2050 Szymona Hołowni, a którą poparły PSL, Porozumienie i sejmowe koło Polskie Sprawy.

"To projekt obniżenia VAT-u do 20 procent. Porozumienie proponuje także obniżenie podatku VAT na prąd do 5 procent oraz obniżenie akcyzy o 70 procent. To ostatnie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Rząd czeski już o podobną zgodę do KE wystąpił. Najwyższa pora, żeby zrobił to rząd polski" - stwierdził Gowin.

W jego ocenie "drożyzna" będzie tylko narastała w nowym roku z uwagi na założenia Polskiego Ładu w zakresie podatków. Gowin zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw podatkowych zawartych w tym programie.

Gowin podkreślił też, że pomoc dla polskich firm w pierwszym okresie pandemii była zupełnie uzasadniona. "Taka też jest powszechna opinia ekspertów polskich i zagranicznych. Chodziło o to, aby uratować firmy i miejsca pracy" - mówił.

Jak dodał, obecnie jednoznacznie postuluje dwie zasady: zero obostrzeń dla zaszczepionych. "To jest kwestia zaufania obywateli do państwa. Dlatego połowa Polaków się zaszczepiła, aby być bezpieczna - także przed obostrzeniami" - zaznaczył Gowin. "Po drugie, nie zgadzamy się na kolejny lockdown. Polskie firmy powinny funkcjonować normalnie. Są inne sposoby radzenia sobie z epidemią" - dodał polityk.

Podkreślił, że Porozumienie jest konsekwentnie za wolnością wyboru w kwestii szczepienia przeciw COVID-19, ale jednocześnie za pewnością braku obostrzeń dla osób zaszczepionych.

Polska 2050 złożyła projekt ustawy o obniżeniu stawki VAT do 20 proc. i do 7 proc. Pod projektem - oprócz posłów Polski 2050 - podpisy złożyli także posłowie z klubu Koalicji Polskiej-PSL oraz kół: Porozumienia i Polskie Sprawy.

Podstawowa stawka VAT obejmująca większość produktów i usług wynosi 23 proc. Obniżona 8 proc. stawka stosowana jest m.in. przy niektórych usługach gastronomicznych, remontach, robotach budowlano-montażowych.