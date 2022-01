„W tym okresie samorządy odnotowały w swoich budżetach nadwyżkę operacyjną w wysokości ponad 35 mld zł. Są to najlepsze historycznie wyniki na tym etapie wykonania budżetów. Te liczby zapowiadają pozytywne wykonanie rocznych budżetów za ubiegły rok przez JST i bezpieczeństwo finansowe samorządów, zarówno tych mniejszych jak gmina Kobierzyce, która po 11 miesiącach 2021 r. osiągnęła 108,6 mln zł nadwyżki operacyjnej, czy gmina Michałowice (57 mln zł nadwyżki), średnich takich jak Nowa Sól (14,1 mln zł nadwyżki), jak i dużych metropolii. Warszawa zanotowała w tym okresie ponad 2,3 mld zł nadwyżki operacyjnej. Pozostałe duże miasta również mogą się pochwalić znaczną nadwyżką, przykładowo Wrocław, który osiągnął 602,7 mln zł nadwyżki, Gdańsk (504,9 mln zł), Łódź (421,3 mln zł), czy Bydgoszcz (281,6 mln zł)” – wskazał wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Reklama

W jego ocenie to kolejne potwierdzenie dobrej sytuacji finansowej samorządów, które osiągały dobre wyniki i w roku ubiegłym, i w latach 2016-2020.

„Sytuacja finansowa samorządów w ostatnich latach znacznie się poprawiła. Wzrosły nie tylko dochody ogółem samorządów, ale również kwoty we wszystkich kategoriach dochodów JST: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe. I to pomimo pandemii” – ocenił Sebastian Skuza.

Według wiceministra finansów dobra sytuacja finansowa samorządów będzie się utrzymywać również w kolejnych latach. Jego zdaniem dzięki wprowadzonym rozwiązaniom ustawowym żaden samorząd nie straci na zmianach podatkowych związanych z Polskim Ładem.

„W tym roku łączne dochody wszystkich JST z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o 8 mld zł dodatkowej subwencji wypłaconej w grudniu ubiegłego roku) będą wyższe o 10,3 proc. w stosunku do wcześniejszych prognoz JST. I tak np. Warszawy będą wyższe o ok. 166 mln zł, Łodzi o ok. 105 mln zł, Wrocławia o ok. 29,5 mln zł, Częstochowy o niemal 31 mln zł, Poznania o ok. 96,2 mln zł, Bydgoszczy ponad 40,3 mln zł” – oszacował Skuza.

Przypomniał, że w przepisach dotyczących finansów samorządów pojawiły się regulacje, których celem jest stabilizacja finansów samorządów w kolejnych latach.

„Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają zwiększoną subwencję rozwojową, która im to wynagrodzi. Dzięki temu dochody JST będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne. Podkreślam, że podział środków przyznawanych w ramach subwencji będzie się odbywał w oparciu o obiektywne algorytmy a przyznanie subwencji w kolejnych latach gwarantuje ustawa” – stwierdził wiceminister Skuza. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ amac/