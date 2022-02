"Lasy Miejskie – Warszawa apelują do wszystkich mieszkańców stolicy, aby dziś zrezygnowali ze spacerów po warszawskich lasach" - poinformował stołeczny ratusz. Jak wyjaśnił, drzewa uszkodzone po nocnych wichurach mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla odwiedzających.

Silne wiatry, które w nocy przeszły nad stolicą spowodowały zniszczenia w warszawskich lasach. Wiele drzew jest uszkodzonych i powalonych, część z nich tarasuje ścieżki spacerowe. "Niektóre drzewa mogą stwarzać niebezpieczeństwo, nawet jeśli z pozoru ich wygląd na to nie wskazuje" - zaznaczył ratusz. Dlatego Lasy Miejskie – Warszawa apelują do mieszkańców stolicy, aby dzisiaj wyjątkowo nie wybierać się do lasu.

Jak przekazał ratusz, leśnicy oceniają stan drzew. Jak dotąd, największe zniszczenia odnotowano w Lesie Kabackim.

"Największe zniszczenia są w Lesie Kabackim oraz mamy informację o Lesie Bemowskim. Są to punktowe uszkodzenia" - powiedziała zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Lasy Miejskie – Warszawa Andżelika Gackowska.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk