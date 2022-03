Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na briefingu, że tematem poniedziałkowego spotkania z liderami opozycji był pakiet zmian prawnych, które są niezbędne żeby skutecznie egzekwować "różnego rodzaju działania wobec Rosji oraz wobec wszystkich podmiotów, które są związane z Rosją oraz które sfinansują machinę wojenną".

"Pierwszą kwestią jest kwestia związana z możliwością zajmowania majątków rosyjskich oraz podmiotów, które finansują działania Rosji" - powiedział Müller.

"W czasie tej debaty pojawiają się pytania, czy są możliwości prawne do tego, aby to zrobić. Nie ma takiej możliwości w polskim systemie prawnym. W polskim systemie prawnym możliwe jest tylko mrożenie majątków tego typu, na przykład użycie ustawy o zagrożeniach terrorystycznych, ale nie ma możliwości przepadku tego majątku na rzecz Skarbu Państwa i później refinansowania z nich skutków wojennych, spowodowanych przez Rosję" - mówił Müller.

"Do tego niezbędne są zmiany konstytucyjne" - podkreślił.

Drugi temat - jak mówił - to wdrożenie dodatkowych sankcji podatkowych dla firm, które kontynuują swoją działalność na terenie Rosji.

"Nie może być tak, że te podmioty, które nie mają odwagi, by wycofać się z finansowania rosyjskiego reżimu były tak samo traktowane jak te, które zdecydowały się podjąć odpowiedzialną decyzję, aby zaprzestać działalność na terenie Rosji" - powiedział rzecznik rządu.

Tematem spotkania, jak mówił, byłoby też przyspieszenie wydatków na zbrojenia, aby zabezpieczyć się przed działaniami Rosji, które mogą być niestety rozszerzone na terytorium Polski i państw bałtyckich. Chodzi o to, dodał, żeby wyłączyć te wydatki z kwalifikowania do długu publicznego.

Projekt zmian w konstytucji w tym tygodniu wpłynie do Sejmu

Liczę na to, że w tym tygodniu projekt zmian w konstytucji wpłynie do Sejmu - powiedział Piotr Müller. Zwrócił uwagę, że jest miesięczny tryb procedowania, który pozwala na to, aby "doszlifować ewentualne uwagi, które pojawiłyby się w tym czasie".

W poniedziałek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z liderami ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji na Ukrainie. W rozmowach uczestniczył też m.in. wicepremier ds. bezpieczeństwa i lider PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w trakcie spotkania, że szef rządu zaproponował pakiet wymagający zmian w konstytucji, m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów.

Rzecznik rządu został zapytany na późniejszym briefingu, o to kiedy projekt zmian w konstytucji wpłynie do Sejmu i czy jeżeli wojna skończyłaby się w perspektywie miesiąca, to ten projekt nadal będzie realizowany.

"Tak, te projekty nadal będą realizowane, bo po pierwsze, mało kto się spodziewa, że ten konflikt zbrojny zakończy się tak szybko. A druga rzecz, to mamy do czynienia ze wspieraniem działań o charakterze zbrodniczym właśnie przez oligarchów czy poprzez finansowanie różnego rodzaju źródłami z Europy, bo nie tylko przecież na terenie Polski, i ten projekt będzie nadal aktualny niestety" - odpowiedział Müller.

Natomiast - jak dodał - "faktycznie droga konstytucyjna jest taka, że ona trwa miesiąc od momentu złożenia projektu". "Liczę na to, że w tym tygodniu on zostanie doszlifowany. Było zgłoszonych kilka uwag rozszerzających te poprawki, o których dzisiaj mówiliśmy" - podkreślił rzecznik rządu.

"Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że nie ma prawnej możliwości skonfiskowania takich majątków bez zmiany konstytucji, bo widziałem tutaj takie stwierdzenia nieprawdziwe niestety, że to można aktualnymi przepisami zrobić. Nie można. Polska konstytucja jest w tym zakresie bardzo pryncypialna. Można aktywa mrozić, ale nie można ich konfiskować, ponieważ nie ma takich możliwości prawnych w polskim systemie prawnym i w polskim ustroju" - powiedział Müller.

Na pytanie, czy przed wysłaniem tego projektu będzie jeszcze jakieś spotkanie z politykami opozycji, rzecznik rządu odparł, że będą kontynuowane spotkania dotyczące sytuacji związanej "i z wyzwaniami, jeżeli chodzi o uchodźców na teranie UE, jak i z sytuacją wojenną na terenie Ukrainy". "Natomiast, jeżeli chodzi o sam projekt to pamiętajmy o tym, że on jeszcze na poziomie sejmowym może być obrabiany pod kątem poprawek, dlatego jest ten miesięczny tryb i on pozwala na to, aby faktycznie doszlifować ewentualne jeszcze uwagi, które by się pojawiły w tym czasie" - zaznaczył rzecznik rządu.

Dopytywany, czy ten projekt wpłynie do Sejmu w tym tygodniu, Müller odpowiedział: "Liczę na to, że w tym tygodniu będzie to możliwe".

Projekt zmian konstytucji może złożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent; pierwsze czytanie odbywa się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od złożenia projektu. Zmianę konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz Senat bezwzględną większością głosów.