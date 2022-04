Pierwotnie, tj. po wejściu w życie Polskiego Ładu, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą musieli do 20 lutego określić formę opodatkowania - skalę, podatek liniowy lub ryczałt. Korekta Polskiego Ładu zakłada dla podatników rozliczających się według skali obniżkę PIT z 17 do 12 proc., natomiast dla pozostałych przedsiębiorców preferencyjne formy odliczania składki zdrowotnej. Gdy pojawiła się rządowa propozycja, jednym z zasadniczych postulatów przedsiębiorców było przywrócenie możliwości wyboru opodatkowania w trakcie roku, by nie okazało się, że wcześniejsza decyzja o wyborze opodatkowania w dzisiejszych warunkach jest mniej korzystna.

Reklama

Resort na początku tłumaczył, że taka zmiana w trakcie roku byłaby skomplikowana technicznie, choć nie wykluczał jej wprowadzenia w rozliczeniu rocznym. Ale w trakcie konsultacji był to jeden z głównych postulatów przedsiębiorców.

Wstępne plany rządu zakładały, że projekt ustawy trafi do Sejmu jeszcze w kwietniu. Czasu na przyjęcie nowych regulacji jest niewiele, bo założenie jest takie, że reforma wejdzie w życie od lipca br.