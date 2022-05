Morawiecki bierze udział w odbywającym się w Poznaniu kongresie Impact’22. "Wojna na Ukrainie ma wpływ na wszystko, co dzieje się w świecie gospodarki, w świecie polityki społeczno-gospodarczej w zasadzie wszystkich państw na świecie" - mówił.

Reklama

Podkreślił, że obecne wyzwania są bezprecedensowe. "Będąc nawet najlepszym, najwspanialszym innowatorem świata, mając znakomicie zapowiadające się start-upy, nie można abstrahować od tego wielkiego wyzwania, z jakim dzisiaj się mierzymy" - ocenił premier. "Ma ono wpływ na wszystko, co dzieje się wokół nas i nie zdarzyło się nagle, nie zostało zawieszone w próżni" - dodał.

"Mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową jeszcze z innego punktu widzenia - otóż do pandemii i porwanych łańcuchów dostaw, do problemów na rynkach finansowych, do inflacji dołożyły się gigantyczne wyzwania geopolitycznej, czyli - można powiedzieć - czterej jeźdźcy apokalipsy, którzy uderzyli w gospodarkę Europy, w ten świat Europy, jaki znamy, ale także uderzyli w cały świat" - stwierdził szef rządu.